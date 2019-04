Afera na rocznicę katastrofy smoleńskiej Podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza postanowiła chyba w dość osobliwy sposób uczcić dziewiątą rocznicę katastrofy w Smoleńsku. Na dzień przed nią opublikowała komunikat z podsumowaniem swoich prac. Raport może zainspirować niejednego autora powieści sensacyjnych… Zdaniem komisji na fragmentach TU-154M można było znaleźć ślady po materiale wybuchowym. Jej członkowie w bonusie dodają też zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa przez wszystkich członków komisji Millera. Zresztą to drugie to jedyny nowy element układanki, jeśli porównamy to z informacjami z poprzedniego roku. Zniknął także wątek bomby termobarycznej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

