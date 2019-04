Albo podpisujecie to, co „S”, albo kończymy rozmowy “To była strata czasu” – podsumował negocjacje z rządem Sławomir Wittkowicz z FZZ. Związki złożyły nową propozycję – rozłożenia podwyżki 30 proc. na trzy raty. Związek pracodawców oferował wykorzystanie środków z Funduszu Pracy. “Szydło powiedziała, że nie wyjdą ponad to, co proponowali ‘Solidarności’. Jesteśmy zakładnikami polityki jednego związku” Po negocjacjach „ostatniej szansy przed egzaminami” raczej nikt wiele sobie nie obiecywał. Choć rząd wyszedł z inicjatywą i zaprosił związkowców na godz. 15.00 do CPS Dialog, to z wypowiedzi Beaty Szydło i Michała Dworczyka wynikało, że nowych propozycji raczej nie będzie. Zignorowano również apel związkowców o włączenie do rozmów mediatora, Adama Bodnara. Po półtorej godziny informacja była prosta: porozumienia nie ma. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

