Ambasada USA wskazuje drogę do zniesienia wiz dla Polaków Ambasada USA w Warszawie rozpoczyna kampanię „Visa Waiver Dla Polski”. Placówka zachęca do aplikowania o wizę i tłumaczy w przygotowanym filmie, jakie są zasady przyłączenia do ruchu bezwizowego. „Im więcej kandydatów spełniających wymogi wystąpi o wizę lub odnowienie wizy, tym większa szansa na zniesienie wiz” – przekonują dyplomaci. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.