Amerykanie grożą embargiem na polskie mięso To byłaby prawdziwa katastrofa – sprzedaż polskiej wieprzowiny do USA stanowi około 12 proc. polskiego eksportu. Tymczasem powraca groźba amerykańskiego embarga na mięso z Polski. Co gorsza za USA podobną decyzję mogą podjąć Izrael i Kanada. Wszystko przez brak odpowiedniego nadzoru weterynaryjnego. Jak informuje RMF FM, do Głównego Inspektora Weterynarii trafiło pismo od jego odpowiednika z z USA. Bynajmniej nie była to kartka z życzeniami z okazji zbliżających się świąt. Przeciwnie – polskim producentom wieprzowiny grozi przykra niespodzianka. Chodzi o embargo na import do USA mięsa z Polski.

