Amerykańskie dzienniki z nagrodą Pulitzera Dwa wielkie amerykańskie dzienniki "The Wall Street Journal" i "The New York Times" otrzymały nagrody Pulitzera za materiały poświęcone prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi. W przypadku "WSJ" uhonorowano artykuły o płaceniu przez prawnika Trumpa za milczenie kobietom, które twierdziły, że miały romanse z obecnym prezydentem. "NYT" otrzymał nagrodę za materiały dotyczące kwestii podatkowych rodziny Trumpów.

