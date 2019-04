Ataki na kościoły i hotele na Sri Lance. Rośnie bilans ofiar Osiem eksplozji wstrząsnęło w niedzielę wielkanocną miastami na Sri Lance. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 321 osób. Minister obrony tego kraju poinformował, że aresztowano 13 osób. Według źródeł agencji AFP, w wyniku ataków zginęło 35 cudzoziemców. Reuters pisze o 32 ofiarach śmiertelnych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

