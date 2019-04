Australijski fotograf spędził niemal dekadę, fotografując fale – efekt jest magiczny! Australijski fotograf Ray Collins wydał ostatnio swoją trzecią książkę zatytułowaną “Woda i światło”. Praca nad dziełem zajęła autorowi trzy lata i przedstawia zupełnie nowe oblicze fal. Aby stworzyć swoją książkę, Ray pływał po mroźnych morzach północnego Atlantyku, w pobliżu Islandii. Przepłynął przez odległe i niezamieszkane łańcuchy wysp indonezyjskiego archipelagu, a na Hawajach zawieszał się na lecącym helikopterze, dokumentując ogromne fale występujące na Tahiti mniej więcej raz na dziesięć lat. Przez wiele dni podróżował poszukując opuszczonych raf i starając się fotografować fale, na południowych i wschodnich wybrzeżach Australii. PRZECZYTAJ WYWIAD Z ARTYSTĄ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

