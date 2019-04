Będzie II tura wyborów prezydenckich na Ukrainie Telewizyjny komik Wołodymyr Zełenski wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich na Ukrainie – wynika z sondażu exit poll. W drugiej zmierzy się on z ubiegającym się o reelekcję prezydentem Petrem Poroszenką. – Jest to dopiero pierwszy krok ku wielkiemu zwycięstwu. Exit poll jest wiele, lecz zwycięzca jest jeden – powiedział Zełenski, dziękując wyborcom za poparcie. Lokale wyborcze otwarto o godzinie 8 czasu lokalnego, a zamknięte zostały o godzinie 20. Z sondażu exit poll wynika, że pierwszą turę wyborów wygrał komik Wołodymyr Zełenski, zdobywając 30,4 proc. głosów. W drugiej turze zmierzy się z ubiegającym się o reelekcję prezydentem Petrem Poroszenką, który uzyskał wynik 17,8 proc. Na trzecim miejscu jest była premier Julia Tymoszenko – 14,2 procent. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

