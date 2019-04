Ile trzeba mieć pieniędzy żeby dostać pobyt? Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella” Jak co roku, 1 kwietnia 2019 roku uaktualnione zostały kwoty, jakie osoba składająca podanie o pobyt stały w Kanadzie w kategoriach Skilled Worker, Federal Skilled Trades oraz Provincial Nominee musi wykazać, że posiada i będzie przywozić ze sobą do Kanady w momencie imigrowania tutaj. Wysokość kwoty zależy od liczebności rodziny osoby składającej wniosek o imigrację do Kanady i przy obliczeniach wykorzystuje się tabelę „LICO” – „low income cut-off”. Tabela LICO aktualizowana jest corocznie (właśnie 1 kwietnia). Oczywiście kwoty podnoszą się z każdym mijającym rokiem. Posiadanie środków nie jest wymagane w każdej kategorii imigracyjnej oraz w każdej sytuacji. Przykładem zwolnienia z obowiązku posiadania środków finansowych są osoby (i ich rodziny) składające podania o pobyt stały w Kanadzie, jeżeli główny wnioskodawca posiada prawo do pracy w Kanadzie z ważną ofertą pracy, jeżeli składa wniosek o pobyt stały w kategorii CEC (Canadian Experience Class), oraz wnioskodawcy z nominacją jeżeli kwalifikują się na CEC. Pytanie: Wysłałem podanie o pobyt stały 28 marca 2019. Kurier obiecał dostarczenie 29 marca, ale nastąpił jakiś poślizg i mam potwierdzenie, że podanie moje zostało otrzymane dopiero 1 kwietnia. Czy w związku z tym muszę wykazać środki finansowe na podstawie LICO 2018 czy 2019? Odpowiedź: W takim przypadku – czyli jeśli jest mowa o podaniach o pobyt stały, liczy się data otrzymania podania przez odpowiednie biuro imigracyjne. Jeżeli podanie zostałoby dostarczone w piątek 29 marca – obowiązuje tabela LICO za 2018 rok. Ponieważ podanie zostało otrzymane przez Immigration w poniedziałek 1 kwietnia – obowiązuje LICO za 2019 rok (przypominam, że kwoty LICO dzieli się na pół, aby otrzymać kwotę potrzebną do otrzymania pobytu stałego w Kanadzie). Tabela na 2019 rok (ważna do 31 marca 2020) Liczba osób w rodzinie: Wymagane środki finansowe (w dolarach kanadyjskich): 1 ……………………………………………………………………….. $12.669 2 …………………………………………………………………………… $15.772 3 …………………………………………………………………………… $19.390 4 …………………………………………………………………………… $23.542 5 …………………………………………………………………………… $26.701 6 …………………………………………………………………………… $30.114 7 …………………………………………………………………………… $33.528 Plus za każdą następną osobę w rodzinie trzeba doliczyć ………………. $3.414 Pytanie: Zamierzam starać się o pobyt stały w Kanadzie razem z moją rodziną. Posiadamy wymagane punkty oraz środki finansowe. Jednakże część z tych środków jest w naszym własnościowym mieszkaniu, które sprzedajemy. Czy mogę zapisać się na Express Entry już teraz, mając oficjalną wycenę mieszkania, czy bezpieczniej będzie poczekać, aż mieszkanie się sprzeda i transakcja się sfinalizuje? Odpowiedź: Wymagane środki finansowe muszą już być środkami „płynnymi”, czyli zdecydowanie radzę poczekać na sfinalizowanie sprzedaży, jeżeli w dniu zapisania się na EE nie ma wystarczającej kwoty na koncie. Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej. Izabela Kowalewska Konsultant Imigracyjny Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426 lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com. Od 1 czerwca 2018 moje biuro znajduje się w Mississaudze pod adresem 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Izabela Kowalewska jest członkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz Canadian Association of Professional Immigration Consultants (CAPIC). POPRZEDNIE ARTYKUŁY Z TEGO CYKLU Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Isabella Kowalewski IZABELA KOWALEWSKA JEST CZŁONKIEM IMMIGRATION CONSULTANTS OF CANADA REGULATORY COUNCIL (ICCRC) CANADIAN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL IMMIGRATION CONSULTANTS (CAPIC). Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Search

