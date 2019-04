Bomba cyklonowa u wybrzeży USA Zjawisko nor’easter, które przynosiło mieszkańcom wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych porywisty wiatr i opady śniegu, przemieniło się w pogodową bombę cyklonową i kontynuuje swą wędrówkę. Od wtorku mieszkańcy wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych zmagają się z niebezpieczną pogodą, spowodowaną zjawiskiem nor’easter (gwałtownymi nawałnicami, które nawiedzają wschodnie wybrzeże USA oraz leżącą nad Atlantykiem część Kanady). Burza przekształciła się jednak w pogodową bombę cyklonową, w której ciśnienie spadło w ciągu 24 godzin o 24 hektopaskale. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.