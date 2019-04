Brexit odroczony do 31 października Przywódcy 27 państw członkowskich UE wypracowali kompromis ws. przedłużenia brexitu do 31 października – poinformowały źródła unijne. Wcześniej w czerwcu ma dojść do przeglądu postępów sytuacji na Wyspach. Przyjęta data, po ok. godzinnych konsultacjach, została zaakceptowana przez Theresę May. Wielka Brytania zgodziła się na elastyczne przedłużenie brexitu do 31 października – poinformował na Twitterze Donald Tusk. Po uzgodnieniu daty w gronie przedstawicieli 27 państw UE, ich propozycję musiała formalnie zaakceptować Theresa May. Chociaż, wedle zapowiedzi dyplomatów, konsultacje z brytyjską premier miały trwać krótko i być formalnością, ciągnęły się blisko godzinę. “To oznacza dodatkowe sześć miesięcy dla Wielkiej Brytanii na znalezienie najlepszego rozwiązania” – napisał na Twitterze Tusk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

