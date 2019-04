Były ambasador wytknął niewygodny fakt ws. wizyty Morawieckiego w USA We wtorek Mateusz Morawiecki rozpoczął dwudniową wizytę w USA. W terminarzu premier miał udział w premierze filmu promującego Polskę “Poland: The Royal Tour” w Lyric Opera w Chicago i kilka innych kurtuazyjnych okazji. Podobno jednak nie wszystko poszło zgodnie z pierwotnym planem, na co wskazał właśnie znany polski dyplomata. “Nieśmiałe pytanie: dlaczego nie doszła do skutku wizyta PMM w Waszyngtonie, nad którą ambasada pracowała miesiące? Że wiceprezydent nie chciał się spotkać – przykre, choć zrozumiałe, wziąwszy pod uwagę pozycję tego rządu. Ale nawet doradca ds. bezpieczeństwa?” – napisał na Twitterze były ambasador Polski w Kanadzie, a obecnie kandydat do europarlamentu z ramienia KE Marcin Bosacki. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

