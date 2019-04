Cięcia funduszy na usługi biblioteczne w Ontario Southern Ontario Library Service – system bibliotek w południowym Ontario – ogłosił zawieszenie programu pożyczek międzybibliotecznych (inter-library loans) od piątku. W 2017 r. ponad 440 000 książek zostało pożyczonych w ramach tego programu w całej prowincji. Oznacza to, że czytelnicy przeczytali tyle książek niedostępnych w ich lokalnej bibliotece, a sprowadzonych dla nich z innych oddziałów. Ten system to sposób uzupełniania zasobów biblioteki, a jedną z pozycji numer jeden zamawianych w ramach tego programu są materiały drukowane większą czcionką, szczególnie istotne dla niedowidzących seniorów. W wielu społecznościach są duże grupy seniorów, którzy mogą czytać tylko duży druk, a wiele bibliotek nie może sobie pozwolić na kupowanie wszystkich książek zarówno w zwykłym druku, jak w dużym druku. Przy drastycznych cięciach funduszy dla bibliotek materiały do czytania dla wielu seniorów będą ograniczone. Kolejny obszar, którego dotkną cięcia, to oprogramowanie używane do zamawiania książek, sprawdzania dostępności książek i przeszukiwania kolekcji. Pozwala ono na dostęp do kolekcji bibliotecznej z domu, wejście na konto online i przedłużenie czasu wypożyczenia książek. A jeśli usługa ta zostanie zagrożona przez cięcia, 130 systemów bibliotecznych w całym Ontario nie będzie mogło normalnie funkcjonować. Biblioteki są ważnym miejscem dla lokalnych społeczności gdzie każdy może przyjść i

aby korzystać z biblioteki nie trzeba niczego kupować. W wielu społecznościach jest wiele osób, które nie mają dostępu do Internetu w żadnym innym miejscu poza biblioteką publiczną. To w bibliotece mogą poszukiwać pracy, odrobić lekcje lub wysłać dzieci na ciekawe zajęcia. To bezpieczne miejsce dla dzieci po szkole. A więc utrata tego rodzaju przestrzeni publicznej, a nawet jej redukcja, to wielki problem dla lokalnych społeczności.

