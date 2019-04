Co chce dać Polsce Koalicja Europejska? “Przyszłość Polski. Wielki Wybór” – to hasło Koalicji Europejskiej, która pójdzie z nim do majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Liderzy KE podpisali też deklarację programową. – Idziemy do tych wyborów z rzeczami najważniejszymi dla nas, będziemy mówić o konstytucji, praworządności, a także o prawach mniejszości i społeczeństwie obywatelskim – mówi lider PO Grzegorz Schetyna. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

