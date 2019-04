Czy rząd Ontario ma rację – podatek LIFT vs. planowana podwyżka stawki 15 dol./godz. W opublikowanym ostatnio raporcie Financial Accountability Officer (FAO) prowincji Ontario, porównano ostatnio wprowadzoną ulgę podatkową dla osób i rodzin o niskich dochodach (LIFT) do anulowanej przez rząd Dpuga Forda podwyżki minimalnego wynagrodzenia z 14 dol. za godzinę do 15 dol. za godzinę. W komentarzu oszacowano zmianę salda budżetowego prowincji i dokonano przeglądu wpływu tej zmiany na ontaryjskie rodziny. Zmiany w prawie W Ontario Economic and Fiscal Review z 2018 r. (znanym również jako Fall Economic Statement lub FES) rząd Ontario ogłosił ulgę podatkową dla osób i rodzin o niskich dochodach (LIFT). Z dniem 1 stycznia 2019 r. kredyt podatkowy LIFT zapewni roczne rabaty kwalifikującym się mieszkańcom Ontario – osoby i rodziny o niskich dochodach płacić będą bardzo niewielki podatek dochodowy lub będą całkowicie zwolnione z podatku. Po ogłoszeniu kredytu LIFT w dniu 21 listopada 2018 r. posłowie Ontario uchwalili ustawę 47 – Ontario Open for Business Act z 2018 r. Ustawa ta zawierała zmianę ustawy o zasadach zatrudnienia z 2000 r., anulując planowany na 1 stycznia 2019 r. wzrost płacy minimalnej z 14 dol. za godzinę do 15 do. za godzinę. W przyszłości płaca minimalna w wysokości 14 dol. za godzinę wzrośnie co roku, począwszy od 1 października 2020 r., o stopę inflacji. Porównanie obu modeli W wyniku wprowadzenia kredytu LIFT i anulowania wzrostu płacy minimalnej saldo budżetu prowincji pogorszy się łącznie o 1,9 mld dol. w ciągu pięciu lat od 2018 do 2022-23. Przewiduje się, że koszt kredytu LIFT osiągnie wartość szczytową 413 mln dol. w latach 2019-2020, a następnie stopniowo spadnie, ponieważ kredyt nie jest indeksowany w stosunku do inflacji. W Ontario zatrudnionych jest 2,9 miliona osób, których dochody są niższe niż 38 500 dol. rocznie i które kwalifikują się do otrzymania kredytu LIFT. FAO szacuje, że spośród tych osób 1 mln otrzyma kredyt w łącznej wysokości 0,4 mld dol. Odbiorcy kredytu LIFT otrzymają ulgi podatkowe w wysokości 409 dol. w 2019 roku. Tylko około 19 000 mieszkańców Ontario otrzyma maksymalny potencjalny kredyt LIFT w wysokości 850 dol., ponieważ bardzo niewielu uprawnionych odbiorców LIFT płaci w Ontario wystarczający podatek dochodowy, aby się zakwalifikować. Kredyt LIFT wyeliminuje podatek dochodowy od osób fizycznych w Ontario (z wyjątkiem Ontario Health Premium) dla 590 000 mieszkańców Ontario o dochodach poniżej 30 000 dol., zwiększając odsetek mieszkańców Ontario o dochodach poniżej 30 000 dol., którzy nie płacą podatku dochodowego od osób fizycznych w Ontario z 78% do 90%. FAO szacuje, że wskutek podwyższenia płacy minimalnej z 14 do 15 dol. za godzinę 1,3 miliona osób otrzymałoby łącznie po opodatkowaniu 1,1 miliarda dol. Przeciętnie pracownicy otrzymujący podwyżkę minimalnego wynagrodzenia otrzymaliby netto po opodatkowaniu 810 dol. Około 38 procent osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie (503 000 osób) otrzyma kredyt LIFT. Wzrost płacy minimalnej zapewniłby bardziej znaczące korzyści osobom o niższych dochodach w porównaniu z kredytem LIFT. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

