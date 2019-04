Czy to możliwe? Posłuchaj i zobacz – Ziółko jako Wodecki “Twoja twarz brzmi znajomo” to fenomenalny program na kanale POLSAT, w którym znakomici artyści stają się i wizualnie i wokalnie słynnymi gwiazdami. “Wiele godzin treningów wokalnych, choreograficznych oraz precyzyjnej i żmudnej charakteryzacji, niezwykłe muzyczne wyzwania, oraz trema, która podczas finałowego wykonania w pełnej stylizacji i otoczeniu spektakularnej scenografii może dopaść nawet najbardziej doświadczonych artystów. Tego mogą spodziewać się biorący udział w programie uczestnicy, a na finalny efekt ich pracy czekają miliony polskich fanów show.” (strona programu) Program prowadzą: Piotr Gąsowski oraz Maciej Dowbor, a za jurorskim stołem zasiądą: aktor Paweł Królikowski, zwycięzca ósmej edycji programu Kacper Kuszewski, królowa aktorskich i wokalnych zmagań pierwszego sezonu show Katarzyna Skrzynecka oraz doskonale znana w Polsce i na świecie diwa operowa Małgorzata Walewska. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

