Demokratka Elizabeth Warren chce wszczęcia procedury impeachmentu Zamierzająca ubiegać się o nominację prezydencką z ramienia Partii Demokratycznej senator Elizabeth Warren zaapelowała wczoraj o rozpoczęcie procedury impeachmentu wobec prezydenta USA Donalda Trumpa. Jej wniosek ma związek z opublikowanym w czwartek raportem Roberta Muellera – poinformowała agencja AFP. “Robert Mueller zmusza Kongres do zrobienia kolejnych kroków – napisała Warren na Twitterze. “Ignorowanie powtarzających się prób prezydenta, mających na celu powstrzymanie dochodzenia w jego sprawie spowodowałoby głębokie i trwałe szkody w naszym kraju. Oznaczałoby także, iż zarówno obecny, jak i przyszły prezydent miałby swobodę nadużywania swoich uprawnień. Dlatego Izba Reprezentantów powinna wszcząć procedurę pozbawienia urzędu obecnego prezydenta”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.