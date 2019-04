Dla Polonii – o polskich emeryturach w Kanadzie (cz. 1)

Nasz cykl “Emerytury” i “Pytania do ZUS-u“ jest nadal bardzo popularny, ale wiemy, że czas na bardziej aktualne materiały. Nasi Czytelnicy dzwonią do nas, zadają nam pytania, proszą o więcej informacji. W odpowiedzi na to wznawiamy ten cykl aktywnie. Nawiązaliśmy współpracę z ZUS-em, skąd dostawać będziemy materiały – najbardziej aktualne, jakimi ZUS dysponuje, odnoszące się do sytuacji Polaków w Kanadzie i w ogóle Polonii na świecie w kwestii świadczeń emerytalnych.

Zachęcamy Państwa do regularnego śledzenia artykułów w kategorii “Emerytury”, a także do zadawania TUTAJ pytań, na które będziemy dla Państwa uzyskiwać odpowiedzi, publikując je po to aby inne osoby w podobnej sytuacji mogły skorzystać z udzielanych przez ZUS informacji i odpowiedzi.

Dzisiaj pierwsza część cyklu:

Kto może skorzystać z umowy między Polską a Kanadą

Pracowałeś w Polsce i w Kanadzie, i chcesz się ubiegać o emeryturę lub rentę? Dowiedz się, jakie korzyści wynikają dla Ciebie z umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Kanadą.

Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Kanadą, weszła w życie 1 października 2009 r. Z umowy mogą skorzystać osoby, które mają okresy ubezpieczenia w Polsce oraz okresy ubezpieczenia i zamieszkania w Kanadzie, i chcą ubiegać się o emeryturę lub rentę.

Która instytucja przyzna Ci emeryturę lub rentę, jeśli pracowałeś w Polsce i w Kanadzie

Jeśli pracowałeś w Polsce i w Kanadzie, możesz otrzymywać dwie emerytury lub renty – od nas oraz z kanadyjskiej instytucji ubezpieczeniowej. Musisz jednak spełnić warunki do przyznania tych świadczeń, które są określone w przepisach w Polsce oraz w Kanadzie.

Ważne!

ZUS wypłaci Ci emeryturę lub rentę za okresy ubezpieczenia w Polsce, natomiast kanadyjska instytucja wypłaci Ci świadczenie za okresy ubezpieczenia w Kanadzie. Na podstawie przepisów kanadyjskich może przysługiwać Ci też emerytura za okresy zamieszkania w Kanadzie.

Jakie korzyści daje Ci umowa z Kanadą

Przepisy umowy ułatwiają nabycie emerytury lub renty, jeśli pracowałeś w Polsce i w Kanadzie.

Podamy Ci kilka przykładów:

jeśli wystąpisz do nas o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale Twój polski staż ubezpieczenia okaże się zbyt krótki, abyś nabył prawo do polskiego świadczenia, wówczas doliczymy Twoje okresy ubezpieczenia w Kanadzie;

jeśli złożyłeś do nas wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy ale stałeś się niezdolny do pracy w czasie ubezpieczenia w Kanadzie uznamy ten warunek za spełniony;

jeśli masz emeryturę lub rentę z ZUS, a mieszkasz w Kanadzie możemy Ci ją wypłacać na rachunek w Kanadzie.

Nie musisz też składać dwóch oddzielnych wniosków o emeryturę lub rentę, jeśli pracowałeś w Polsce i w Kanadzie. Wniosek składasz w państwie, w którym mieszkasz. Jeśli mieszkasz w Polsce złóż wniosek do nas, a my prześlemy go do kanadyjskiej instytucji ubezpieczeniowej. Umożliwiają nam to przepisy umowy z Kanadą.

Jeśli pracowałeś w kanadyjskiej prowincji Quebec dowiedz się więcej jak możesz uzyskać emeryturę lub rentę na podstawie Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między rządami Polski i Quebecu.