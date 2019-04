Dla Polonii – o polskich emeryturach w Kanadzie (cz. 2) Cykl “Emerytury” i “Pytania do ZUS-u“ Zachęcamy Państwa do regularnego śledzenia artykułów w kategorii “Emerytury”, a także do zadawania TUTAJ pytań, na które będziemy dla Państwa uzyskiwać odpowiedzi, publikując je po to aby inne osoby w podobnej sytuacji mogły skorzystać z udzielanych przez ZUS informacji i odpowiedzi. Pierwsze pytania przekazaliśmy już ZUS-owi i czekamy na odpowiedzi. Dzisiaj druga część cyklu: Wypłata świadczeń dla osób zamieszkałych za granicą Jeśli mieszkasz w państwie, z którym Polska jest związana umową międzynarodową w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, czyli w państwie: Unii Europejskiej (UE),

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), bądź z którym wiąże Polskę dwustronna umowa o zabezpieczeniu społecznym zwanym państwem umownym, to możesz otrzymywać swoją emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną w kraju zamieszkania. Państwa, do których możemy przekazywać świadczenia Świadczenia możemy przekazywać do państw: Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy),

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz Szwajcaria),

z którymi Polska jest związana dwustronną umową o zabezpieczeniu społecznym (Australia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kanada, Korea Południowa, Macedonia, Mołdawia, Serbia, Ukraina oraz USA). Kto może odbierać swoje świadczenie w państwie, w którym mieszka Prawo do otrzymywania emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej z ZUS w państwie zamieszkania przysługuje Ci, jeśli: mieszkałeś za granicą w chwili uzyskania prawa do świadczenia,

dopiero po przyznaniu świadczenia wyjechałeś z Polski na stałe do jednego z państw członkowskich UE, EFTA lub innego państwa umownego. Ważne! Umowa polsko-australijska przewiduje możliwość przekazywania emerytury lub renty również świadczeniobiorcom, którzy przebywają w tym państwie czasowo. Jeżeli podlegałeś tylko rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu, informacje dotyczące otrzymywania świadczeń emerytalno-rentowych z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) możesz uzyskać w placówkach KRUS lub znaleźć je na stronie internetowej KRUS. Jeżeli jesteś polskim kombatantem, to dotyczą Cię szczególne uregulowania. Więcej o tym w artykule: Wypłata świadczeń kombatanckich za granicę. Jakie świadczenia możemy przekazywać za granicę Emerytury,

renty rodzinne,

renty z tytułu niezdolności do pracy oraz

świadczenia przedemerytalne, w tym również zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,

świadczenia kombatanckie. Ważne! Świadczenia przedemerytalne mogą być przekazywane jedynie do państw członkowskich UE/EFTA. Świadczenia kombatanckie możemy przekazywać do każdego państwa zamieszkania kombatanta, również takiego, z którym Polska nie jest związana umową międzynarodową w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Nie mamy podstaw prawnych, by przekazywać renty socjalne za granicę. cdn

