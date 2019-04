Dlaczego Słowacy pokochali Čaputovą Nowa prezydentka Słowacji sprawiła, że jej notowania poszły jeszcze bardziej w górę. Zuzaná Čaputová w ramach pierwszego gestu po wygraniu wyborów uczciła pamięć dziennikarza śledczego Jána Kuciaka i jego dziewczyny Martiny Kušnírovej, którzy zostali zamordowani w ubiegłym roku. Zuzaná Čaputová jeszcze przed zwycięstwem w wyborach prezydenckich na Słowacji podkreślała, że zamordowanie Jána Kuciaka było jednym z powodów, dla których zdecydowała się kandydować. Čaputová określała wybory prezydenckie w swoim kraju jako “walkę dobra ze złem”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

