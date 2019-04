Europejskie puchary już bez Polaków

Arsenal pokonał na wyjeździe 1:0 Napoli i awansował do półfinału Ligi Europy, w którym zmierzy się z Valencią. Kwestię awansu londyńczyków strzałem z rzutu wolnego rozstrzygnął Alexandre Lacazette. Arkadiusz Milik zmarnował dwie dogodne okazje dla gospodarzy. Porażka Napoli oznacza też, że w europejskich pucharach nie ostał się już żaden polski piłkarz.

Alexandre Lacazette potężnym strzałem pokonał z rzutu wolnego Aleksa Mereta i neapolitańczycy potrzebowali aż czterech goli, by wejść do półfinału Ligi Europy. Francuski napastnik to kluczowa postać w ataku Arsenalu i nic dziwnego, że to on trafił do siatki. Od momentu debiutu w barwach Kanonierów w 2017 roku Lacazette miał udział w strzeleniu 46 goli dla swojej drużyny, w tym 33 bramki zdobył samodzielnie, a przy 13 asystował. Żaden inny gracz Arsenalu nie może pochwalić się taką statystyką.

Cios przyszedł w najmniej spodziewanym momencie, bo gospodarze do tego momentu radzili sobie przyzwoicie. Co więcej – powinni jak najbardziej prowadzić, ale Jose Callejon i Arkadiusz Milik zmarnowali dwie znakomite okazje. Po świetnie rozegranym kontrataku Hiszpan trafił w Petra Cecha, choć powinien się zapytać bramkarza Arsenalu, w który róg ma strzelać. Natomiast Polak nie popisał się i kiepsko przymierzył głową, otrzymując idealne dośrodkowanie w pole karne od Piotra Zielińskiego.

Napastnik Napoli miał jeszcze jedną dogodną sytuację w 74. minucie. Piłka po podaniu Mario Ruiego z lewego skrzydła minęła dwóch interweniujących wślizgiem graczy Arsenalu, ale zamykający tę akcję w parterze Milik przepuścił ją między nogami. Lepszej okazji w drugiej połowie gospodarze nie stworzyli. Londyńczycy spokojnie kontrolowali to, co działo się na murawie i w pełni zasłużyli na znalezienie się w najlepszej czwórce. O finał Arsenal zmierzy się z Valencią, która w swoim dwumeczu odprawiła Villarreal po dwóch zwycięstwach 3:1 na wyjeździe i 2:0 u siebie.

Kibice, którzy w czwartkowy wieczór postanowili odwiedzić Stamford Bridge, nie mają czego żałować. Po intensywnym, ofensywnym spotkaniu Chelsea pokonała 4:3 Slavię Praga w ćwierćfinale Ligi Europy i awansowała do najlepszej czwórki rozgrywek. Choć Czesi stracili w Londynie cztery bramki, to do domu wracają z podniesionymi głowami. Ten dwumecz był już praktycznie roztrzygnięty na półmetku. W rozgrywanym tydzień wcześniej spotkaniu w Pradze “The Blues” triumfowali 1:0 dzięki bramce Marcosa Alonso z końcowych minut i na własnym terenie pozostawało im jedynie dopełnić formalności.

Tego też dokonali, choć zapewne mało kto spodziewał się, że czwartek w zachodnim Londynie będzie miał właśnie taki przebieg. Nawet przy samobóju Chelsea jak na drużynę o klasę lepszą i zdecydowanego faworyta tego starcia przystało zagrała przez pierwsze pół godziny. Wystarczyło to do aż czterech bramek, za wszystkie odpowiadał niewątpliwy bohater tej części gry Pedro Rodriguez.

Hiszpan strzelił sam dwa gole, asystował też przy trafieniu Oliviera Girouda, a gdy brakowało mu umiejętności, to z pomocą przychodził uśmiech losu. Pedro w jednej z sytuacji trafił w słupek z metra, ale piłka odbiła się tak niefortunnie, że nabiła Simona Delego, a ten strzelił gola samobójczego.

Pierwsze pół godziny gry to był koncert w wykonaniu piłkarzy Maurizo Sarniego, kibice Chelsea mogą jednak mieć troche żal do swoich idoli, że ci tak szybko spuścili z tonu i kolejną godzinę już właściwie tylko przeczekali. W przeciwieństwie do prażan. Goście zdołali strzelić pierwszego gola jeszcze w pierwszej połowie.

Tomas Soucek wyskoczył do rzutu rożnego bitego przez Petra Sevcika i strzelił gola głową. Sevcik w drugiej części gry do asysty dorzucił dwie bramki. Obie zdobyte praktycznie z tego samego miejsca. Soucek dwukrotnie huknął sprzed pola karnego, dwukrotnie nie do obrony dla Kepy Arrizabalagi.

Za pierwszym razem uderzył kąśliwie lewą nogą w kierunku bliższego słupka, za drugim przymierzył już prawą nogą w samo okienko tuż przy dalszym słupku. Na więcej Slavii już nie było stać. W półfinale znalazła się Chelsea, która w drodze do finału spotka się z Eintrachtem Frankfurt.

Benfica Lizbona w ćwierćfinale Ligi Europy pokonała Eintracht Frankfurt 4:2, a trzy gole strzelił Joao Felix. W Lidze Europy nie było młodszego zdobywcy hat tricka.

19 lat i 152 dni to nowy rekord rozgrywek. Wcześniej należał on do Marko Pjacy z Dinami Zagrzeb. Gdy w 2014 roku trzykrotnie pokonywał bramkarza Celticu Glasgow, Chorwat miał 19 lat i 219 dni. Oprócz trzech bramek na Estadio da Luz wychowanek Benfiki zanotował jeszcze asystę przy trafieniu Rubena Diasa. Występ jak ze snów, jednak jego trener zaapelował o spokój. Nie róbcie z niego superbohatera. Joao jest spokojnym chłopakiem, który na murawie bawi się jak w parku. Trzeba dać mu spokój, aby wciąż się rozwijał. Gdy do talentu dołoży konsekwencję, zostanie fantastycznym piłkarzem – powiedział po meczu Bruno Lage w wywiadzie dla portugalskiej telewizji Sport TV.

Benfica ma ogromne szczęście, że ma w kadrze tak utalentowanego piłkarza. W rewanżu musimy lepiej go pilnować, jednak to nie jedyny groźny rywal – przyznał przed rewanżem Adi Hutter. Portugalczyk jest jednym z najbardziej obiecujących piłkarzy młodego pokolenia w Europie i budzi duże zainteresowanie czołowych klubów. Wśród nich wymienia się m.in. Manchester United, który już latem miałby go ściągnąć na Old Trafford.

Już po rozlosowaniu ćwierćfinałowych par Ligi Europy wiadome było, że jedno z półfinałowych miejsc przypadnie zespołowi z hiszpańskiej ligi. Znacznie bliżej celu byli piłkarze Valencii, którzy po zabójczej końcówce wywieźli z Villarrealu dwubramkową zaliczkę, którą w czwartek powtórzylii w rewanżowym starciu z Villarrealem.

Wyniki meczów ćwierćfinałowych Ligi Europejskiej:

Chelsea* – Slavia Praga 4:3 (1:0 w pierwszym meczu)

Napoli – Arsenal* 0:1 (0:2)

Eintracht Frankfurt* – Benfica 2:0 (2:4)

Valencia* – Villarreal 2:0 (3:1)

*awans do półfinału.

Półfinały (2 i 9 maja):

Arsenal – Valencia;Eintracht – Chelsea

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Belz