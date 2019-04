Gliński przegrywa z Festiwalem Malta. Skarb Państwa zapłaci 300 tys. zł (Festiwal) Malta wygrała proces o wolność sztuki. Wicepremier Piotr Gliński nie miał prawa odebrać festiwalowi pieniędzy z przyznanej już dotacji. „To recydywa w tym zakresie, bo Gliński wielokrotnie tak robił. Cenzura nie musi mieć charakteru represyjnego, nie musi opierać się na sankcji. Może posługiwać się miękkimi środkami” – mówił na rozprawie adwokat Malty. Skarb Państwa ma zapłacić 300 tys. zł zaległej dotacji i 15 tys. kosztów postępowania sądowego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.