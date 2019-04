Granat – owoc życia Z cyklu: Zdrowo i stylowo Choć jego nazwa brzmi dwuznacznie, to w gruncie rzeczy owoc ten nie przyniesie nam żadnych szkód. Przeciwnie – jest choć mało popularny, ale bardzo zdrowy. Granat pochodzi z rejonów Morza Śródziemnego. Znany jest od około 7 tys. lat. Hipokrates leczył granatem bóle żołądka, a w starożytnej Grecji, Rzymie, Indiach czy Armenii zwalczano z jego pomocą choroby pasożytnicze. Dziś opinia na temat owoców granatu jest potwierdzona wieloma badaniami naukowymi. Spożywanie granatu okazuje się mieć działanie zapobiegawcze wobec wielu schorzeń i dolegliwości. Od zawsze ceniony był w medycynie ludowej. Z drugiej strony popularnością nie równa się innym owocom, jak brzoskwinia, jabłko, nektaryna, banan, czy gruszka. Granat często nazywany jest owocem życia ze względu na swoje cudowne właściwości. Dietetycy i lekarze zachęcają, by granat był obecny częściej na naszych stołach. „Powinien na stałe zagościć w naszym codziennym jadłospisie nie tylko dla smacznego soku, ale ze względu na dobroczynne działanie dla naszego organizmu. Owoc granatu zawiera polifenole, czyli związki przeciw utleniające, które hamują powstawanie wolnych rodników oraz usuwają już wytworzone, co zmniejsza ryzyko występowania wielu chorób nowotworowych” – pisze na łamach portalu „Na temat” Katarzyna Kurcewicz, dietetyk. Polifenole zawarte w owocach granatu wykazują również działanie przeciwzapalne, dlatego pomocne są w leczeniu artretyzmu i reumatyzmu, mają korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, wzmacniają pracę serca i obniżają ciśnienie tętnicze krwi, regulują poziom cukru i cholesterolu we krwi, uszczelniają naczynia krwionośne. Jedne z badań wykazały, że sok z granatu wykazuje większą aktywność antyoksydacyjną niż czerwone wino i zielona herbata. Działa zapobiegawczo wobec miażdżycy, pomaga w unormowaniu poziomu trój glicerydów i cholesterolu LDL, zwanego potocznie “złym”. Może chronić przed niektórymi nowotworami, jak rak prostaty, piersi i jelita grubego. Właściwości ekstraktu z granatu nie ograniczają się jedynie do zapobiegania rozwojowi nowotworów, ale też mogą mieć hamujący wpływ na postęp choroby. Niektóre badania sugerują, że zawarte w owocach granatu związki mogą odgrywać rolę także w prewencji i leczeniu białaczki oraz raka wątrobowo-komórkowego. Po owoc granatu szczególnie powinny sięgać kobiety w okresie menopauzy, gdyż zawarte w granacie estrogeny wspomagają gospodarkę hormonalną. Owoc granatu zawiera kwas cytrynowy i taninę o właściwościach ściągających, dlatego dodatkowo jest też polecany w niektórych chorobach żołądka i problemach z trawieniem. Podnosi testosteron. Naukowcy z Uniwersytetu Królowej Małgorzaty w Edynburgu przeprowadzili testy. Przebadano 60 osób, każdej z nich dano do wypicia sok z granatu. Obok poprawienia krążenia krwi, zmniejszenia ciśnienia krwi zanotowano wzrost poziomu testosteronu o średnio 24 proc. W przypadku pań granat wyraźnie podnosi popęd seksualny. Pyszne owoce mogą mieć korzystny wpływ w przypadku problemów z erekcją. Są także rekomendowane sportowcom, gdyż niektóre badania wykazują, że mogą poprawiać wydolność. Podobne jak owoc granatu właściwości w tym zakresie ma jedynie burak. Ponadto wzmacnia kości i mięśnie, działa korzystnie na stan zdrowia pacjentów cierpiących na niewydolność nerek, pomaga też znosić objawy przekwitania i spowalnia postęp demencji wywołanej chorobą Alzheimera. Granat działa też ochronnie na płód. To jeszcze nie wszystkie właściwości owoców granatu i soku z granatu. 100 g. owocu dostarcza 78 kcal (choć są źródła, które podają 65 kcal/100g). Większość energii pochodzi z węglowodanów, natomiast ilość białka jest dosyć niska. Z pestek owoców wytłaczany jest łuszcz (olej), używany w celach jadalnych i przemysłowych. Co ważne dla osób dbających o piękną sylwetkę i sprawne funkcjonowanie układu pokarmowego, granat jest dobrym źródłem błonnika (4/100 g). Owoc granatu to także witaminy, głównie C, E i kwas pantotenowy. Oprócz tego egzotyczna roślina dostarcza związków mineralnych, przede wszystkim potasu, magnezu i fosforu. Dojrzałe owoce granatu rozpoznamy po dźwięku. Te gotowe do spożycia przy delikatnym ucisku skórki wydadzą charakterystyczny odgłos, niedojrzały owoc „nie zareaguje” na opukiwanie i inne zabiegi. Owoce granatu są wykorzystywane do produkcji galaretek, dżemów, win i oczywiście soku z granatu, który szybko i skutecznie gasi pragnienie. Dla niektórych jedzenie owoców granatu może wydawać się problematyczne, gdyż słodkie i orzeźwiające nasiona znajdują się wewnątrz dosyć twardej łupiny. Aby je z niej wydostać, najpierw należy odciąć jego “koronę”, a następnie przeciąć skórkę w taki sposób, żeby owoc był podzielony na ćwiartki. Następnie trzeba umieścić go w naczyniu z wodą. Po 10 minutach wystarczy odgiąć kawałki skórki i oddzielić je od nasion – kiedy te opadną na dno, pozostaje już tylko je przecedzić i osuszyć. Gotowe! Teraz możemy wykorzystać nasiona w ulubionych przepisach. Możemy dodawać nasiona do sałatek, deserów, owsianki, koktajli, a nawet zup. Można także jeść je samodzielnie lub zmiksować z ulubionym sokiem, np. pomarańczowym czy jabłkowym. Ponieważ pięknie prezentują się na talerzu, są doskonałym patentem na dekorację ciasta, tortu albo budyniu mlecznego. Wartości odżywcze owoców granatu są tak bogate, że warto pokusić się o kulinarne eksperymenty i sięgać po różne przepisy z ich wykorzystaniem. Na zakończenie jeszcze filmowa impresja związana z owocami granatu. Fani serialu „Przepis na życie” (premiera odbyła się wiosną 2011 w TVN) z pewnością pamiętają pierwszy odcinek i scenę z bazarku warzywno-owocowego, gdzie główna bohaterka Anka Zawadzka (Magdalena Kumorek) chce kupić owoc granatu, by przygotować uroczystą rocznicową kolację dla męża. Okazuje się, że nie jest to takie proste, bo granaty jako mało popularne trzeba było wcześniej zamówić. Podczas zakupów wszczyna awanturę z gburowatym klientem, który zamówił całą skrzynkę i nie zamierza odstąpić kobiecie nawet jednego owocu. Oboje nie wiedzą, że wkrótce połączy ich gorące uczucie i razem będą pracować w niejednej restauracji, a nawet poprowadzą telewizyjny program kulinarny, gdzie brylował będzie Jerzy Knape (Borys Szyc) – znany i ceniony szef kuchni. Opracowanie: Bożena Szara Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Bożena Szara Bożena Szara – dziennikarka, producentka radiowa (Radio Polonia w Montrealu - CFMB-1280 AM), autorka bloga "Dieta i Styl". Organizatorka wydarzeń artystycznych. Współpracuje przez lata z "Gazetą”. Search

