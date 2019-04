Grupa rekonstrukcyjna Dziennika Telewizyjnego… Tematu rozpoczętego w poniedziałek strajku nauczycieli nie dało się ominąć w żadnym z serwisów informacyjnych. Musiały więc o nim wspomnieć także “Wiadomości” TVP, ale przedstawiły sytuację “w swoim stylu”. “Sławomir Broniarz nie próbuje nawet ukrywać swoich politycznych sympatii” oraz “związkowcy z ZNP postawili warunki zaporowe” – to tylko niektóre hasła z materiału, które popełniły “Wiadomości” na temat lidera nauczycielskich związków. Nie mogło zabraknąć wypowiedzi prawicowych publicystów i Karoliny Elbanowskiej oraz wykopalisk z telewizyjnego archiwum, pokazujących rząd PO-PSL. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

