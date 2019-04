Huczne urodziny kontrowersyjnego arcybiskupa Abp Stanisław Wielgus obchodził we wtorek 80. urodziny. Z tej okazji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zorganizowano specjalny jubileusz byłego rektora uczelni. Nazwisko duchownego widnieje w raporcie “kościelnej pedofilii” przygotowanej przez fundację “Nie lękajcie się”. Uroczystość na cześć abpa Wielgusa prowadził obecny rektor KUL-u ks. prof. Antoni Dębiński. Duchowny wspomniał niedawny setny jubileusz katolickiej uczelni, który skłonił go do przywołania najważniejszych postaci, które przewodniczyły szkole. Abp Wielgus przez 3 kadencje był rektorem uczelni. – Bardzo się cieszę, że możemy dziś wyrazić nasz szacunek i uznanie dla Jubilata, dlatego że przyszło mu pełnić funkcję rektora w czasach niezwykle trudnych z racji na przemiany społeczno-polityczne i ekonomiczne w Polsce, kiedy także nasz uniwersytet musiał znaleźć swoje miejsce w nowej rzeczywistości, na nowo opisać swoją misję, znaleźć sposoby finansowania – mówił ks. prof. Antoni Dębiński. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

