Imigracja przez programy prowincji

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Jednym z programów, dzięki którym można imigrować do Kanady, jest tzw. nominacja prowinicji kanadyjskich. Ontaryjski program nominacyjny (tzw. Ontario Immigrant Nominee Program – OINP) nie jest zupełnie nowy – istnieje już od kilku dobrych lat, ale jest jednym z młodszych programów. Warto się nim zainteresować jeżeli kandydat na imigrację nie kwalifikuje się na imigrację federalną (ogólnokanadyjską). Może program OINP będzie tą drogą do uzyskania pobytu stałego w Kanadzie?

W piątek 26 kwietnia 2019 OINP ogłosił wstrzymanie przyjmowania podań w programie dla międzynarodowych studentów studiujących w Kanadzie oraz pracowników zagranicznych. Powodem jest ogromne zainteresowanie tymi dwoma programami, a co za tym idzie – większy niż przewidywany napływ podań od kandydatów. OINP ogłosi pod koniec roku, czy te dwa programy będą jeszcze otwarte w 2019 i jeśli tak, to kiedy i ile podań będzie przyjętych do rozpatrywania. Powodem przerwy w przyjmowaniu podań od kandydatów jest ograniczona liczba tzw. nominacji, które OINP może wydać dla kandydatów, a liczba ta zależy od tego, jaki prowincja otrzyma od rządu federalnego.

Podania w OINP składa się „online”, przez tzw. portal. Nie ma już podań „papierowych”, wysyłanych pocztą. Jest to zgodnie z postępem technologicznym. Jednakże problemem jest, że system online nie zawsze jest perfekcyjny. Każdy kandydat, który otrzyma tzw. zaproszenie do składania podania, otrzymuje też termin, do którego musi złożyć kompletne podanie. Terminy są ostateczne, nie można ich zmienić. Natomiast zdarza się (dość często, muszę przyznać), że ten elektroniczny całkowicie system zawiesza się i potrzebuje konserwacji i ulepszania. Ostatnio taka konserwacja (maintenance) systemu ogłoszona została własnie w piątek 26 kwietnia 2019 i ma trwać aż do godzin porannych w poniedziałek 29 kwietnia. Co więc z osobami, których ostateczny termin składania podań wypadł właśnie w te dni? W takich przypadkach należy skontaktować się bezpośrednio z OINP w celu uzyskania oficjalnego przedłużenia terminu składania kompletnego podania (należy wysłać e-mail pod elektroniczny adres: ontarionominee@ontario.ca).

OINP posiada kilkanaście różnych wersji, dzięki którym można otrzymać pobyt stały. Warto się dowiedzieć, czy kandytat ma szansę na jedną z nich. Jednakże z góry mogą przekreślić swoją kandydaturę takie osoby, które nie znają języka angielskiego co najmniej dobrze w mowie, piśmie, w słuchaniu i rozumieniu.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.