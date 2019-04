IPN poprawia na czerwono Nałkowską “Ludzie ludziom zgotowali ten los”, czyli znane i często cytowane motto “Medalionów” Zofii Nałkowskiej pracownicy IPN uznali po ponad 70 latach za niedopracowane. I wprowadzili poprawkę (na czerwono): “Ludzie (Niemcy) ludziom zgotowali ten los”. Prawniczka: “IPN naruszył prawa autorskie Nałkowskiej. Instytut ma przywracać pamięć, a nie ją wypaczać” „Przedstawiamy unikalny film z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej ukazujący życie codzienne w okupowanej Warszawie. Prezentowany poniżej klip jest fragmentem filmu 8 mm wykonanego przypuszczalnie przez nieznanego żołnierza Wermachtu w latach 1940-1941. Widzimy na nim dramatyczne sceny z warszawskiego getta – codzienną walkę o przetrwanie ludzi skazanych na eksterminację‼”, pisze dzień przed 66. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim Instytut Pamięci Narodowej. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie pierwszy kadr filmu: WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

