Jak schudnąć bez efektu jo-jo? (zwłaszcza, gdy masz więcej niż 40 lat)

Z cyklu: Poczta zdrowia

Poznaj program oparty o badania naukowe, który gwarantuje utratę wagi i tkanki tłuszczowej.

Na stałe!

Drogi Czytelniku,

czy nie patrzysz czasem z zazdrością na osoby, którzy mimo upływu lat wciąż zachowują szczupłą sylwetkę?

Drażni Cię, gdy kolejna koszula się nie dopina albo gdy spodnie okazują się za ciasne?

Być może nawet próbowałeś już różnych diet, po których chodziłeś głodny i poddenerwowany, a prędzej czy później i tak wracałeś ponownie do poprzedniej wagi – rozczarowany, zmęczony i zniechęcony…

Czy wiesz, że zaledwie 3% osób stosujących diety odchudzające osiąga sukces

w postaci trwałej utraty kilogramów?

Nie wiem, czy wiesz, ale nawet ci szczęśliwcy, którzy znajdą się w tym elitarnym gronie, pomimo superefektów w odchudzaniu wciąż muszą zmagać się z codziennym liczeniem kalorii, wielką dyscypliną i wieloma wyrzeczeniami, by utrzymać wymarzony wygląd.

A to dlatego, że zdecydowana większość diet w ogóle nie zajmuje się tym, co jest kluczowe, jeśli chodzi o odchudzanie – rzetelną wiedzą naukową na temat jedzenia i sposobu przygotowywania posiłków.

Diety-cud są nie tylko nieskuteczne, ale bywają też bardzo szkodliwe dla organizmu.

W dodatku wymagają żelaznej dyscypliny, silnej woli i nadludzkiej cierpliwości.

Dlatego większość ludzi, którzy poddają się temu procesowi, rezygnuje z diety najdalej po 2 – 3 tygodniach. Źli i wygłodniali porzucają rygorystyczne wymagania, folgując sobie za każdy dzień katuszy, co dość szybko objawia się efektem jo-jo.

Tymczasem…

Nie wystarczy radykalnie zmniejszyć kaloryczność posiłków

Wbrew powszechnie panującym przekonaniom, to nie żywność jest podstawową przyczyną tycia. Przyczyny są zupełnie inne, i za chwilę Ci to szczegółowo wyjaśnię.

W tej chwili ważne jest jednak to, że większość ludzi o tym nie wie, a dietetycy w ogóle nie poruszają tego zagadnienia. Co zresztą jest zrozumiałe, bo szczupły człowiek przestanie korzystać z ich usług, więc to nie leży w ich interesie.

Dużo prościej jest przecież sprzedawać „specjalne” posiłki lub produkty żywnościowe z drugiego końca świata mające w cudowny sposób jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki ograniczyć apetyt czy spalić tłuszcz.

Owszem, niekiedy to się nawet udaje, ale efekty są krótkotrwałe.

Diety odchudzające nie mają prawa działać, ponieważ nie rozwiązują rzeczywistego problemu, który sprawia, że przybieramy na wadze. W dodatku utrzymują Cię w niekończącym się cyklu poszukiwań magicznych rozwiązań, które z dnia na dzień rozwiążą Twoje wszystkie problemy z dodatkowymi kilogramami tłuszczu.

Bądźmy szczerzy, to co proponuje się w nam w dietach odchudzających, jest nieskuteczne.

Oczywiście, możesz połknąć całą masę popularnych spalaczy tłuszczu. Możesz nawet zafundować sobie liposukcję, ale jeśli nie zgłębisz prawdziwej przyczyny tycia, wszystko to na nic. I tak wkrótce przybierzesz na wadze.

Dlatego odchudzanie oparte na głodzeniu się, ważeniu jedzenia i drobiazgowym liczeniu kalorii, restrykcyjnej eliminacji produktów, magicznych mieszankach na dłuższą metę jest nieskuteczne.

Bezbolesna utrata wagi, czy to możliwe?

Utrata wagi zazwyczaj nie jest łatwa. Ale nie musi też być taka trudna i okupiona cierpieniem, jak proponują autorzy rozmaitych popularnych obecnie diet!

Sekret tkwi w tym, że jeśli chcesz, aby odchudzanie było łatwiejsze, skuteczne, trwałe i bez większego wysiłku, musisz rozwiązać źródło problemu, a nie zajmować się wyłącznie jego objawami.

Prawdziwa walka z nadwagą nie ma bowiem wiele wspólnego ze skrupulatnym liczeniem kalorii, morderczymi treningami lub silną wolą, dzięki której wytrzymasz bez jedzenia kilka dni. Niestety nie pomoże Ci też żadna tabletka.

Rozwiązanie prowadzące do trwałej utraty wagi jest w rzeczywistości dość proste, zupełnie bezbolesne i pozbawione większego wysiłku.

Przedstawiam je w kompleksowym, opartym na badaniach naukowych programie „Jak zdrowo stracić na wadze?™”

Program „Jak zdrowo stracić na wadze?™” nie przypomina żadnej diety. Nie wymaga też inwestowania w specjalne produkty spożywcze, mieszanki lub suplementy.

Ten kompleksowy i oparty na badaniach naukowych program rozwiązuje pierwotną przyczynę problemów z nadwagą, a nie tylko jej objawy.

Jeśli jesteś więc:

zmęczony dietami, które nie działają,

nawracającym efektem jo-jo,

to nadszedł czas, aby zmienić swoje podejście do odchudzania.

Tak, teraz jest na to najlepszy czas i jestem pewny, że tym razem Ci się uda. I że tracąc zbędne kilogramy, zyskasz zdrowie i dobre samopoczucie.

Program „Jak zdrowo stracić na wadze?™” jest oparty na setkach badań naukowych dotyczących powstawania i redukcji tkanki tłuszczowej. Badań, które dały sprawdzone i powtarzalne wyniki.

To program wykorzystujący wiedzę naukową z ostatnich lat i doświadczenie naukowców skupionych wokół największych ośrodków badawczych na świecie. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje, wskazówki i zalecenia, dzięki którym zmienisz swoje podejście do odżywiania, do odchudzania oraz poznasz mechanizmy, dzięki którym pozbędziesz się tkanki tłuszczowej na stałe.

Dodatkowo, oprócz trwałej utraty wagi, doświadczysz lepszego funkcjonowania organizmu. Będziesz lepiej się czuć fizycznie i mentalnie.

Program „Jak zdrowo stracić na wadze?™” od samego początku pokaże Ci rzeczywiste przyczyny powstawania nadwagi: nieprawdziwe przekonania na temat odżywiania, żywności, spalania tkanki tłuszczowej i podejście do procesu odchudzania, a nawet Twoich emocji.

Kiedy w końcu poznasz swoją własną przyczynę, która powoduje odkładanie tkanki tłuszczowej…(tak, tak, każdy tyje z innego powodu) …zmiany w Twoim ciele nastąpią naturalnie i samoistnie. Nie będziesz ani głodny, ani poddenerwowany. I w końcu schudniesz.

Wyobraź sobie, że…

Nigdy więcej nie założysz workowatych ubrań maskujących nadmierne kilogramy – za to będziesz mógł ubierać się jak zechcesz!

Nigdy więcej nie będziesz odczuwał nadmiernego apetytu – za to będziesz mógł jeść ulubione potrawy bez ryzyka, że znowu przytyjesz.

Nigdy więcej nie będziesz miał poczucia winy lub wstydu z powodu swojego wyglądu!

Co warto wiedzieć o programie „Jak zdrowo stracić na wadze?™”

Program „Jak zdrowo stracić na wadze?™”:

NIE jest kolejną modną dietą-cud.

To na pewno NIE jest program do szybkiego odchudzania, po którym kilogramy znowu wrócą.

To NIE jest program, który oparty jest na suplementach czy lekach, drobiazgowym liczeniu kalorii i dietetycznym reżimie.

„Jak zdrowo stracić na wadze?™” nauczy Cię natomiast:

jaki tryb życia prowadzić,

jak komponować posiłki,

które produkty kupować, a które omijać z daleka,

jak radzić sobie z napadami głodu,

by schudnąć naturalnie, trwale i bez większego wysiłku.

Pomoże Ci też zidentyfikować i usunąć Twoją indywidualną przyczynę tycia.

Program „Jak zdrowo stracić na wadze?™” został opracowany specjalnie dla tych, którzy:

od dawna mają nadwagę i nie mogą się jej pozbyć,

mają napady wilczego głodu,

wciąż mają ochotę na niezdrowe jedzenie typu fast-food czy wysoko przetworzone słodycze,

myślą o jedzeniu przez większą część dnia,

bezskutecznie próbowali wielu diet,

tyją i chudną na przemian,

wstydzą się swojego wyglądu,

mają kłopoty ze zdrowiem z powodu nadmiernej tuszy,

chcieliby poczuć się młodsi, atrakcyjniejsi i zdrowsi.

Oto tylko kilka kluczowych zagadnień programu „Jak zdrowo stracić na wadze?™”

Poznasz najgorszych wrogów swojej sylwetki

To produkty, które od dawna są obecne w Twojej diecie i szkodzą Ci bardziej niż myślisz, chociaż nikt ich nie podejrzewa o sprzyjanie otyłości.

Kalorie bez tajemnic

Dowiesz się, co jest najważniejsze, jeśli chcesz stracić na wadze? Jeść mniej? Czy też może dokładniej wybierać odpowiednie produkty, na przykład spożywać żywność o niskim IG lub większą ilość białek? Mniej produktów skrobiowych? Mniej tłuszczów? Więcej białek? Czemu i komu wierzyć? W prasie można znaleźć dosłownie wszystko i nic. Ale co mówi w tej kwestii nauka?

Jak uniezależnić się od apetytu na cukier?

Dowiesz się, w jaki sposób cukier przejmuje kontrolę nad Twoim mózgiem i dlaczego tak często masz ochotę na zjedzenie czegoś słodkiego. Poznasz skuteczny sposób, który uwolni Cię od tego słodkiego nałogu.

Opanujesz głód

Czy jesteś pewny, że to co czujesz to faktycznie głód? A może to Twój mózg wysyła mylny sygnał? Nie zawsze łatwo rozpoznać, co tak naprawdę dzieje się w Twoim organizmie. Nauczysz się zidentyfikować sposoby na rozpoznawanie poczucia sytości i głodu. I dowiesz się, co możesz zrobić, aby nie ulec, gdy masz wielką ochotę coś zjeść, mimo że niedawno już jadłeś.

Co jest Twoją przyczyną nadwagi?

Oponka, boczki, „mięsień piwny”, gruszka, bułeczki… Dodatkowe kilogramy nie u wszystkich są takie same. Aby odchudzanie było skuteczne, trzeba uderzyć we właściwe źródło problemu. W końcu poznasz własną przyczynę tycia. I zlikwidujesz ją.

Poznasz strategię zrównoważonego sposobu odchudzania

Jeśli masz genetyczne skłonności do nadwagi, musisz porzucić iluzję diet, które nie działają i zbyt często doprowadzają do pogorszenia stanu zdrowia. Na szczęście możesz skutecznie modulować ekspresję genów przez wybory żywieniowe i styl życia. Nauczysz się, jak tę strategię wdrożyć w życie.

Równowaga kwasowo-zasadowa a odchudzanie

Utrata samej tkanki tłuszczowej jest niemożliwa, ponieważ gubieniu tłuszczu zawsze towarzyszy utrata masy mięśniowej, kostnej i wody, co może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie i wygląd ciała. Jednak w prosty sposób można zminimalizować te skutki uboczne.

Danie idealne, czyli czego nie wiesz o swoich posiłkach

Nie brakuje na ten temat mylnych przekonań i stereotypów dotyczących składu posiłków: jedzenie samych warzyw, zupełne wykluczenie z diety produktów skrobiowych, zrezygnowanie z mięsa… Nauczysz się, jak prawidłowo komponować posiłki, a tym samym układać zróżnicowane, zbilansowane menu na każdy dzień, aby schudnąć na stałe.

Program “Jak zdrowo stracić na wadze?™” pomoże Ci:

schudnąć i utrzymać wymarzoną wagę,

zdrowo pozbyć się nadmiaru tłuszczu,

zoptymalizować metabolizm,

dowiedzieć się, jakie produkty spożywcze są bezpieczne i nie powodują tycia,

nauczyć się, jak podchodzić do jedzenia posiłków, by czuć sytość bez przejadania się,

mieć kontrolę nad poziomem cukru,

stosować nawyki, dzięki którym jedzenie sprawi przyjemność,

radzić sobie z emocjami, które poważnie przyczyniają się do tycia.

Przekonaj się (bez żadnego ryzyka) czy program „Jak zdrowo stracić na wadze?™” jest dla Ciebie

Zrób coś dla siebie.

Zrób coś dla swojego zdrowia. Nie odkładaj tego na kolejny tydzień, kolejny poniedziałek.

Zrób to teraz.

Oczywiście, że nadwaga jest w Twoim przypadku istotna, ale stawka jest znacznie wyższa – tu przecież chodzi o Twoje zdrowie, a nie tylko bardziej atrakcyjny wygląd.

Otyłość to jeden z najważniejszych czynników, które przyczyniają się do powstania najgroźniejszych i trudnych do wyleczenia chorób, takich jak cukrzyca, miażdżyca, nowotwory.

A Ty możesz być zdrowy i dobrze wyglądać. Czy można chcieć czegoś więcej?

Stosowanie się do zasad programu „Jak zdrowo stracić na wadze?™” sprawi, że po osiągnięciu wymarzonej wagi przestaniesz tyć od nowa

Bo będziesz wiedział, że rodzaj spożywanych posiłków ma większe znaczenie niż doprowadzenie do deficytu kalorycznego, a nie odwrotnie, jak powszechnie się sądzi.

Większość ludzi uważa, że błędy żywieniowe można naprawić zwiększoną aktywnością fizyczną. A w rzeczywistości nieodpowiednie przygotowywanie posiłków, ich złe łączenie, a nawet nadmiar jednej z grup spowoduje, że nawet długie godziny spędzane na siłowni nie zrównoważą tych błędów.

Właśnie dlatego powstał ten program. Najwyższa pora obalić powszechnie obowiązujące mity na temat odchudzania i zastąpić je naukowymi faktami! Nauka ma to do siebie, że jest w pełni mierzalna, wyniki są powtarzalne i nie ma miejsca na przypadek.

Naukowe dowody zamiast mitów

Gdy na przykład decydujesz się na ograniczenie spożywania tłuszczów, łatwo wpaść w pułapkę zastąpienia ich węglowodanami rafinowanymi o wysokim IG, które sprawiają, że głód szybko wraca, a przez to stajesz się podatny na napady objadania się.

Poza tym dieta bogata w węglowodany może prowadzić do zwiększenia poziomu trójglicerydów i obniżenia poziomu HDL (dobrego cholesterolu) – dwóch czynników ryzyka związanych z chorobami układu krążenia.

To nie jedyna konsekwencja ograniczania tłuszczów pod pretekstem odchudzania się.

Przejście na dietę ubogą w tłuszcze oznacza ryzyko obniżenia poziomu testosteronu, hormonu równie ważnego u mężczyzn, jak i u kobiet. Do wytwarzania hormonów płciowych potrzeba tłuszczów, a niski poziom testosteronu może prowadzić do zmniejszenia masy mięśniowej, przyrostu tkanki tłuszczowej i obniżonego samopoczucia.

To tylko fragment wiedzy, którą powinna znać każda osoba, która chce zgubić zbędne kilogramy.

Tylko, czy ktoś Ci kiedyś to wszystko wyjaśnił?

Czy kiedykolwiek poznałeś wzajemne zależności pomiędzy tłuszczami, białkami, węglowodanami, rytmem dobowym a hormonami?

Ty też możesz schudnąć – zdrowo, spokojnie, bez wielkich wyrzeczeń

Zacznij stosować się do wskazówek, które znajdziesz w programie „Jak zdrowo stracić na wadze?™”. Twoje ciało zmieni metabolizm i proces odchudzania zacznie się naturalnie, bo w końcu będziesz wiedział, co w Twoim przypadku jest przyczyną nadmiernego odkładania tkanki tłuszczowej. Tylko znając mechanizmy powodujące tycie, będziesz mógł świadomie im zapobiegać.

Gwarantuję Ci, że ten prosty do zrozumienia system zmieni Twoje życie na lepsze.

Program „Jak zdrowo stracić na wadze?™” to 18 książek opisujących wyniki badań naukowych, pełnych wskazówek i rzetelnej wiedzy, dzięki której schudniesz na trwałe – i to nie tylko bez uszczerbku na zdrowiu, jak w przypadku popularnych diet, ale również z korzyścią dla swojego zdrowia i samopoczucia.

Dlatego ten program jest tak skuteczny!

Wiem, że może być Ci trudno wyobrazić sobie w pełni, na czym polega „Jak zdrowo stracić na wadze?™” i czym różni się on różnych diet-cud dostępnych w książkach czy internecie. Dlatego zapraszam Cię do przetestowania go bez żadnego ryzyka przez 15 dni.

Przez ten okres daję Ci pełną gwarancję 100% satysfakcji lub zwrócę Ci pieniądze.

Dołącz do nas i zacznij spokojnie, trwale i zdrowo chudnąć. Od dzisiaj!

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis