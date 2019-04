Wielka porażka w politycznej karierze Erdogana W niedzielnych wyborach samorządowych w Turcji prezydent Recep Tayyip Erdogan poniósł jedną z najbardziej znaczących porażek w swojej karierze – uważają komentatorzy. Zauważają, że ważne jest teraz, czy upora się z wiszącym nad Turcją kryzysem ekonomicznym i jakie wnioski wyciągnie z porażki. Niedzielne wybory samorządowe w Turcji były postrzegane jako test popularności prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana w sytuacji, gdy kraj boryka się z recesją, dwucyfrową inflacją, rosnącymi cenami żywności i wysokim bezrobociem. W nocy z niedzieli na poniedziałek Erdogan stwierdził, że jego Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) kontroluje 16 z 30 najważniejszych miast. Oznaczałoby to utratę władzy w dwóch dużych miastach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.