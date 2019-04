Joanna Pajkowska – pierwsza Polka, która solo non stop opłynęła świat! W niedzielę 28 kwietnia Joanna Pajkowska po 216 dniach żeglugi zakończyła swój samotny rejs dookoła świata. Ostatnie mile w drodze do Plymouth Mayflower Marina pokonała w towarzystwie motorówki z której witał ją mąż Aleksander Nebelski i ekipa telewizyjna TVN24. Joanna Pajkowska, jako pierwsza Polka solo non stop opłynęła świat wokół Trzech Wielkich Przylądków. Wcześniej podobnym wyczynem w historii zapisało się trzech polskich żeglarzy – Henryk Jaskuła, Tomasz Lewandowski i Szymon Kuczyński. WIĘCEJ Wywiad z Joanną Pajkowską Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

