Kanadyjskie krowy-mamy – rekordzistki Krowy na kanadyjskich preriach ustanawiają rekordy. W ubiegły poniedziałek krowa z Alberty urodziła ogromną jałówkę, która ważyła 94 kilogramy. Parę dni później krowa z Saskatchewan urodziła czworaczki – ważące o cztery kilogramy więcej niż cielę z Alberty. Dot, krowa-mama czworaczków, jest swego rodzaju supermatką. W ciągu ostatnich pięciu lat urodziła 16 cieląt, chociaż nie wszystkie z nich przeżyły. Dot urodziła czwórkę cieląt ważących 217 funtów, które tworzą Trixie, Dixie, Moxy i Bena, które mają się dobrze. „Całkowita waga urodzeniowa 217 funtów (98 kilogramów) to niesamowity ciężar do noszenia przez jedno zwierzę” – powiedział właściciel farmy i krowy Carman Moxham. Do czwartku krowa była znana tylko jako numer 46 na farmie Moxhama, ale po tych niesamowitych narodzinach farmer postanowił nazwać ją Dot, po swojej własnej matce. Moxham powiedział, że wiedział, że Dot po raz kolejny w tym roku urodzi więcej niż jedno cielę, ponieważ była ogromna. Nie spodziewał się jednak, że będzie miała cztery cielęta. Cielęta czworaczki są niezwykle rzadkie. Western College of Veterinary Medicine podaje, że prawdopodobieństwo jest jak jeden do 700 000. Aby urodzić cztery żywe cielęta, które przeżyją, jak w przypadku Dot, to szansa jedna na kilka milionów. Moxham powiedział, że Dot zaszła w ciążę w tradycyjny sposób – nie stosowano sztucznego zapłodnienia. Foto: Moxham Farms Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Mikołaj Czarny Search

