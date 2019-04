Katedra Notre Dame w płomieniach – uaktualniane filmy wideo Największa katedra gotycka w Europie, 850-letni klejnot kultury Francji – w płomieniach. 13-15 mln osób odwiedza rocznie ten cud dziedzictwa ludzkości. Nikomu nic się nie stało, ale czy uda się odbudować ten niezwykły zabytek? Zawaliła się iglica podobnie jak część dachu. Szkody są niewyobrażalne. W katedrze trwał remont. Jeden ze strażaków, który brał udział w akcji gaśniczej, został ciężko ranny. O Katedrze Notre Dame Ciekawostki: W katedrze przechowywano niegdyś relikwie: fragmenty Krzyża świętego świętej lancy, którą przebito bok Jezusa, gąbki, na której podawano mu ocet. Obecnie w skarbcu można zobaczyć Koronę Cierniową Jezusa, drzazgę i gwóźdź z Krzyża.

Katedrę zdobią przepiękne, największe we Francji organy posiadające prawie 8000 piszczałek.

To tutaj znajduje się jeden z najwspanialszych dzwonów Europy: Emanuel. Legenda głosi, że swoje czyste brzmienie zawdzięcza temu, iż do jego ważącego 500 kg serca Paryżanki hojnie dorzucały swoją srebrną i złotą biżuterię. (https://zwiedzamyparyz.pl/zabytki-paryza/katedra-notre-dame) This slideshow requires JavaScript. Obejrzyj przerażające filmy: Przeczytaj podobne artykuły:

