Katolicki paszport dla Polaków Wystawiany emigrującym Polakom dokument ma zawierać „najważniejsze modlitwy i prawdy wiary". Cel wydania? „By Polacy emigrujący z Ojczyzny do zateizowanych krajów zachodnioeuropejskich nie ulegli tamtejszym lewicującym modom intelektualnym, ale pozostali wierni Bogu i Polsce". To jeszcze nie wszystko. Minister Szczerski liczy, że Polska będzie dla Europy tym samym, czym był Noe dla ludzi żyjących przed biblijnym potopem.

