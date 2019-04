“Keto” – najlepsza z najgorszych diet Dieta ketogeniczna od dłuższego czasu kusi wszystkich, którzy szukają sposobów na zrzucenie kilogramów i poprawę samopoczucia. “Keto przygoda” wymaga dużej samodyscypliny, ale przyciąga efektami, które podobno mają być zadziwiające. Wszystkie obietnice trzeba jednak traktować z dystansem, bo jedno jest pewne – ta dieta może okazać się szokiem dla organizmu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

