Kiedy ten Bexit? Może nawet za rok! Brexit może nastąpić już 12 kwietnia. Albo w dowolnym dniu w ciągu nadchodzącego roku. Taki plan wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej chce zaproponować szef Rady Europejskiej Donald Tusk – wynika ze źródeł BBC. Tymczasem brytyjska premier Theresa May zwróciła się w liście do Tuska, by przedstawił unijnym przywódcą propozycję przesunięcia brexitu do 30 czerwca. Wszystko po to, by uniknąć chaotycznego rozwodu, którego nie chce niemal nikt i który może skończyć się katastrofą. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

