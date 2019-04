Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciw Polsce za dyscyplinowanie sędziów Komisja Europejska wszczyna wobec Polski postępowanie, które może skończyć się skierowaniem do Trybunału Sprawiedliwości UE przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Polska ma dwa miesiące na odpowiedź. Timmermans apeluje o wielką debatę w UE na temat nowych unijnych mechanizmów wobec państw, które naruszają praworządność . Dzisiaj, 3 kwietnia 2019, Komisja Europejska rozpoczęła tzw. procedurę naruszeniową przeciwko Polsce, dotyczącą systemu dyscyplinowania sędziów. W ocenie Komisji „Nowy system dyscyplinarny podważa niezależność polskich sędziów przez to, że nie zapewnia niezbędnych gwarancji ochrony przed kontrolą polityczną”. KE zarzuca Polsce naruszenie zobowiązań państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz prawa UE. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

