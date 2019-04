Koniec pokrywania przez OHIP kosztów medycznych poniesionych za granicą? Rząd Ontario proponuje zmiany w pokrywaniu przez OHIP kosztów opieki medycznej Kanadyjczyków podróżujących za granicę. Asystentka parlamentarna minister zdrowia Christine Elliott powiedziała w środę, że rząd dokonuje przeglądu OHIP’s Out-of-Country Travellers Program w ramach działań na rzecz zmniejszenia deficytu w prowincji o 11,7 mld dol. Program obejmuje obecnie usługi hospitalizacji poza granicami kraju do maksymalnej kwoty 400 dol. dziennie przy wyższym poziomie opieki, np. na oddziale intensywnej opieki medycznej, a także do 50 dol. dziennie za pomoc pogotowia oraz usługi lekarza. Prowincja wydaje 2,8 miliona dolarów rocznie na administrowanie około 9 milionami dolarów odszkodowań wypłacanych za pośrednictwem programu co roku. Mieszkańcy Ontario mają sześć dni na skomentowanie proponowanej zmiany, która wejdzie w życie 1 października, jeśli rząd zdecyduje się ją realizować. Ustawodawca NDP, Marit Stiles, nazwał cięcie „niepokojącym” i oskarżył rząd o próbę przekradnięcia się za mieszkańców Ontario bez odpowiednich konsultacji. „Bez faktycznego rozmawiania z ludźmi, którzy zostaną dotknięci, którzy podróżują za granicę lub na południe w miesiącach zimowych… Nie wiem, jak ten rząd może w ogóle podejmować tę decyzję”, powiedziała. „Naprawdę nie obchodzi mnie, jak duże lub małe jest”. W swoim raporcie z 2018 r. audytor generalna Bonnie Lysyk stwierdziła, że ​​Ministerstwo Zdrowia załatwiało średnio 88 000 przypadków rocznie przez okres pięciu lat i wypłacało średnio 127 dol. Większość kwot wypłaconych w latach 2017–2018 (83%) dotyczyło usług w Stanach Zjednoczonych. Lysyk zwróciła uwagę na wysokie koszty administracyjne programu, ale oceniła, że ​​są one spowodowane tym, że pracownicy muszą sprawdzać stawki opłat za usługi lekarskie i “ręcznie” rozpatrywać wnioski. Zaleciła rządowi, aby poszukiwał sposobów na zmniejszenie kosztów administracyjnych poprzez przyjęcie jednolitej stawki refundacji dla wszystkich świadczeń zdrowotnych poza krajem. Poleciła także rządowi zwiększenie wysiłków na rzecz informowania mieszkańców Ontario o limitach stawek refundacji w ramach programu oraz konieczności zakupu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego przed podróżą. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

