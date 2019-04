Ks. prof. Kobyliński: w polskim Kościele trwa brutalna wojna religijna – Palenie książek przez polskich księży nie jest zjawiskiem przypadkowym czy jednostkowym – mówi Onetowi ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, który od wielu lat walczy z szamańskimi praktykami w Kościele katolickim. – Być może warto, żeby rodzice sprawdzili, jakie treści są czasami głoszone na lekcjach religii w szkole. Niestety, znam przypadki, w których niebezpieczne i szkodliwe poglądy religijne są przekazywane podczas przygotowania dzieci do pierwszej komunii świętej czy bierzmowania – podkreśla nasz rozmówca. Ks. profesor Andrzej Kobyliński przekonuje, że palenie książek przez polskich księży nie jest jednostkowym i przypadkowym zjawiskiem w polskim Kościele

Rozmówca Onetu, który zajmuje się tym tematem od wielu lat, twierdzi, że do polskiej religijności przenika magiczne, szamańskie rozumienie szatana i złych duchów

Dla wielu polskich księży np. książki Harry’ego Pottera mogą być tzw. furtkami złego ducha, które trzeba zniszczyć

Ks. Kobyliński podkreśla, że w polskim Kościele trwa “brutalna wojna religijna” i jest ona ważna także i dla niekatolików. – Ponieważ szamańskie treści przenikają do mediów, szkół, kultury, życia publicznego – mówi

Duchowny mówi o tym, że niekiedy podczas rekolekcji polscy księża stosują wobec małych dzieci praktykę spoczynku w duchu (hipnozy magnetycznej, mesmeryzmu, transu, autosugestii). Chodzi o wprowadzanie osób nieletnich w odmienne stany świadomości. Ks. prof. Andrzej Kobyliński, filozof i teolog, pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.

