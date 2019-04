Księża z ministrantami spalili na stosie książki o Harry’m Potterze Koszalińska Fundacja SMS z Nieba pochwaliła się w mediach społecznościowych spaleniem książek. Jej szefem jest ks. Rafał Jarosiewicz, znany m.in. z podróżowania po Polsce mobilnym konfesjonałem. W niedzielę Fundacja SMS z Nieba opublikowała na Facebooku zdjęcia z akcji palenia książek. Widać na nich księży i ministrantów, którzy wrzucają do ogniska m.in. opowieści o Harry’m Potterze. Wszystko to dzieje się na oczach mieszkańców, wśród bloków. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

