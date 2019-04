Kubica na szarym końcu w Azerbejdżanie Kierowcy Mercedesa znów z podwójnym zwycięstwem, zdominowali wszystkie cztery wyścigi tego sezonu. To rekord Formuły 1. Dwa ostatnie miejsca dla przedstawicieli Williamsa – stawkę zamknął Robert Kubica, którego w trakcie wyścigu w Baku ukarano obowiązkowym przejazdem przez aleję serwisową. Kubica i tak miał pod górkę w niedzielę. Za mocne podreperowanie samochodu po kraksie w kwalifikacjach dzień wcześniej musiał startować z pit lane, z dala od reszty (podobną karę zarobił Pierre Gasly z Red Bulla). Na torze ulicznym w Azerbejdżanie zaczęło się dla niego obiecująco. Pięciu kierowców szybko, po paru okrążeniach, zjechało do pit stopu i polski kierowca awansował na 15. miejsce. Do George’a Russella, partnera z zespołu, tracił pół sekundy. Niewiele. Wydawało się, że było to odrobienia. Szczęście trwało krótko. Na ósmym okrążeniu sędziowie wzięli pod lupę start Kubicy, okazało się, że zespół Williams ustawił jego samochód za wcześnie w strefie, z której miał wystartować. Przepisy w takiej sytuacji są nieubłagane, Polaka ukarano dodatkowym przejazdem przez aleję serwisową. To oznaczało, że straci kolejne sekundy. Jak mu kazano, tak zrobił. Efekt? Po wykonaniu jazdy obowiązkowej Polak tracił do przedostatniego Alexandra Albona z Toro Rosso aż 15 sekund. To przepaść. Na zawojowanie czegokolwiek nie było szans. Pozostało zacisnąć zęby i dojechać do mety. Zajął 16. miejsce. Ostatnie, bo czterech kierowców nie ukończyło wyścigu – Gasly, Romain Grosjean (Haas), Daniił Kwiat (Toro Rosso) i Daniel Ricciardo (Renault). Piętnasty był Russell. Na górze bez zmian. Dublet, czwarty w sezonie, dla Mercedesa. Wygrał Bottas, który zaczynał wyścig z pole position. Fin odparł atak Hamiltona, wygrał piąty wyścig w karierze i przeskoczył kolegę z Mercedesa w klasyfikacji generalnej. Dokonała się rzecz historyczna – jeden team zgarnął dublet we wszystkich czterech pierwszych wyścigach sezonu. Trzecie miejsce dla Sebastiana Vettela z Ferrari. Wyniki GP Azerbejdżanu: 1. Valtteri Bottas (Mercedes) 1:31.52,492 2. Lewis Hamilton (Mercedes) strata 1,524 s 3. Sebastian Vettel (Ferrari) 11,739 4. Max Verstappen (Red Bull) 17,493 5. Charles Leclerc (Ferrari) 69,107 6. Sergio Perez (Racing Point) 76,416 7. Carlos Sainz (McLaren) 83,826 8. Lando Norris (McLaren) 100,268 9. Lance Stroll (Racing Point) 103,816 10. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 1 okrążenie 11. Alexander Albon (Toro Rosso) 1 okrążenie 12. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1 okrążenie 13. Kevin Magnussen (Haas) 1 okrążenie 14. Nico Huelkenberg (Renault) 1 okrążenie 15. George Russell (Williams) 2 okrążenia 16. Robert Kubica (Williams) 2 okrążenia Klasyfikacja generalna(po 4 z 21 wyścigów): 1. Valtteri Bottas – 87 punktów 2. Lewis Hamilton 86 3. Sebastian Vettel 52 4. Max Verstappen 51 5. Charles Leclerc 47 — 19. George Russell 0 20. Robert Kubica 0

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.