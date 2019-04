Kubica nie zamknął stawki na testach w Bahrajnie Robert Kubica, jeżdżący w teamie Williams, uzyskał 13. rezultat podczas wtorkowych testów na torze w Bahrajnie. Polak okazał się szybszy od dwóch kierowców, w tym od kolegi z zespołu George’a Russella. Najszybszy był Max Verstappen z Red Bulla, który wyprzedził debiutującego w F1 w barwach Ferrari Micka Schumachera. Kierowcom nie sprzyjała pogoda na torze Sakhir. Opady deszczu spowodowały, że poranna sesja była kilkukrotnie przerywana. Organizatorzy dyskutowali nad przedłużeniem popołudniowej części. W końcu podjęli decyzję, że zakończy się ona zgodnie z planem. Kubica spędził na torze niespełna godzinę. Zdążył przejechać 19 okrążeń. Najszybsze pokonał w czasie 1:33.290. Dało mu to 13. pozycję w stawce 15 zawodników. Do Verstappena, który uzyskał 1:29.379, stracił 3.910 s. Wolniejsi od Polaka byli Daniił Kwiat, reprezentujący barwy Toro Rosso (1:33.653) oraz Russell (1.33.682), który w obu sesjach pokonał łącznie 27 kółek. Drugi rezultat dnia wykręcił Schumacher – 1:29.976. Syn Michaela, siedmiokrotnego mistrza świata, po raz pierwszy miał okazję testować bolid F1. W sobotę 20-letni Niemiec zadebiutował z kolei w wyścigu Formuły 2 (na torze w Sakhir zajął ósme miejsce). We wtorek Schumacher zasiadł za kierownicą Ferrari, następnego dnia ma pojechać w Alfa Romeo. Oba te zespoły współpracują ze sobą. W środę Kubica ma wolne. Bolid Williamsa przez cały dzień będzie testował Nicholas Latifi, kierowca rezerwowy brytyjskiego teamu, który jeszcze nie miał okazji jeździć tegorocznym modelem. Z kolei Russell zasiądzie za kierownicą Mercedesa (Brytyjczyk w przeszłości był członkiem juniorskiego programu w niemieckiej ekipie). Trzeci wyścig sezonu – Grand Prix Chin – odbędzie się 14 kwietnia. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

