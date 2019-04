Kubica znowu zamknął stawkę w GP Chin “Mało jest rzeczy pozytywnych” – mówi Robert Kubica po dzisiejszym wyścigu w Szanghaju. W trzeciej rundzie mistrzostw świata Formuły 1 Polak zajął 17. – ostatnie miejsce. Kubica nie krył rozczarowania stanem swojego bolida. Problemy 34-letniego kierowcy zaczęły się już na tzw. okrążeniu formującym, przed startem.

Chciałem dogrzać opony, nie było przyczepności i obróciło mnie na szóstym zakręcie. Byłem zaskoczony – powiedział Kubica na antenie telewizji Eleven Sports. Williams był w ubiegłym sezonie ostatni w klasyfikacji konstruktorów, w obecnym również odstaje od reszty stawki. Kubica i jego kolega z teamu Brytyjczyk George Russell regularnie zajmują ostatnie miejsca. W Chinach, gdzie odbył się tysięczny wyścig w historii F1, Polak ruszał z 18. pozycji.

Start był dobry, choć trochę utknąłem na wewnętrznej. Nie chciałem ryzykować walki z Sergio Perezem. Jak wiesz, że twój wyścig będzie tak wyglądał, jakoś nie jesteś chętny do zbędnego ryzyka, nie ma za bardzo po co. Mało jest rzeczy pozytywnych – przyznał Kubica.

Polak jest od tego sezonu kierowcą wyścigowym Williamsa, wcześniej pracował jako kierowca testowy tego teamu. W ubiegłym roku wydawało się, że brakuje mi czegoś w kwalifikacjach, na jednym okrążeniu, ale za to byłem zawsze mocny w tych autach na długich wyjazdach. W tym roku to jest w ogóle jakiś dramat. Za dużo nie mam do powiedzenia… – dodał. Opisał też nieudaną wizytę w alei serwisowej, która trwała dłużej niż zwykle.

Zdarza się. Mieliśmy sporo kłopotów z lewym przodem też na treningach. Nie wiem, czy coś jest nie tak… Największym problemem było to, że auto zostało opuszczone na ziemię zanim koło zostało zdjęte – relacjonował. Następny w kalendarzu mistrzostw świata jest wyścig o Grand Prix Azerbejdżanu 28 kwietnia.

W Baku będzie ciekawie, ponieważ od ośmiu czy dziewięciu lat nie jeździłem na torach ulicznych. Mam nadzieję, że będę miał przynajmniej te same odczucia, co dawniej. Z reguły mi się to podobało – powiedział Kubica. W Szanghaju zwyciężył broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes GP), który został też liderem klasyfikacji generalnej. Wyniki GP Chin:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 1:32.06,350

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) strata 6,552 s

3. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 13,744

4. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) 27,627

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 31,276

6. Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda) 1.29,307

7. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1 okr.

8. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point-Mercedes) 1 okr.

9. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo-Ferrari) 1 okr.

10. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso-Honda) 1 okr.

11. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 1 okr.

12. Lance Stroll (Kanada/Racing Point-Mercedes) 1 okr.

13. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 1 okr.

14. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren-Renault) 1 okr.

15. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo-Ferrari) 1 okr.

16. George Russell (W. Brytania/Williams-Mercedes) 2 okr.

17. Robert Kubica (Polska/Williams-Mercedes) 2 okr.

18. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Renault) 6 okr.

nie ukończyli: Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault), Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso-Honda) Klasyfikacja kierowców:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 68 pkt

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 62

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) 39

4. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 37

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 36

6. Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda) 13

7. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo-Ferrari) 12

8. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Renault) 8

9. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 8

10. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 6 . Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 6

12. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point-Mercedes) 5

13. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso-Honda) 3

14. Lance Stroll (Kanada/Racing Point-Mercedes) 2

15. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso-Honda) 1 16. Robert Kubica (Polska/Williams-Mercedes) 0 Klasyfikacja konstruktorów:

1. Mercedes GP 130 pkt

2. Ferrari 73

3. Red Bull-Honda 52

4. Renault 12

5. Alfa Romeo-Ferrari 12

6. Haas-Ferrari 8

7. McLaren-Renault 8

8. Racing Point-Mercedes 7

9. Toro Rosso-Honda 4

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz

