Lech zmienił trenera i wygrywa 28. kolejka piłkarskiej ekstraklasy sezonu 2018/2019 była jedną z najciekawszych w całych rozgrywkach. Przełamał się Lech Poznań, Legia Warszawa zmniejszyła stratę do liderującej Lechii Gdańsk, cały czas nie poddaje się Zagłębie Sosnowiec, a Piast Gliwice ponownie umocnił się na 3. miejscu w ligowej tabeli. We wtorek w boju o ósemkę Cracovia Kraków spotkała się przy Kałuży z Koroną Kielce, która ostatnio głównie remisuje. Do 90 minuty utrzymywał się remis, później 2 bramkę zdobyły „Pasy”, które sięgnęły po pełną pulę i są już bardzo blisko celu, czyli miejsca w grupie mistrzowskiej. W pojedynku ekip z grupy spadkowej Śląsk Wrocław zagrał z Miedzią Legnica z którą zremisował 0:0. Wieczorem doszło do derbów Trójmiasta w których Arka Gdynia pozostająca wiosną bez zwycięstwa zremisowała z liderującą Lechią Gdańsk 0:0. Remis 1:1 uzyskało też aspirujące do gry w ósemce lubińskie Zagłębie z Górnikiem Zabrze. W środę gliwicki Piast, którego celem jest teraz utrzymanie pozycji na podium wyszarpał 3 punkty w konfrontacji z bardzo słabą Wisłą Płock, która przegrała 0:1. W jednym z hitów 28. kolejki Lech Poznań po 3 meczach bez wygranej w końcu się przełamał i już bez Adama Nawałki ograł Pogoń Szczecin 3:2 mającą nadal ten sam cel co Kolejorz, czyli awansować do górnej ósemki. Nie rezygnuje Zagłębie Sosnowiec. które stworzyło wspaniałe widowisko z Wisłą Kraków i po zaciętym boju wygrało 4:3 tym samym pozostając w grze. Kibice obejrzeli w tym meczu aż siedem goli. Po 50 minutach gospodarze prowadzili już 3:1, ale goście zdołali odpowiedzieć za sprawą Łukasza Burligi i Rafała Pietrzaka, który trafił do siatki z rzutu karnego. Trzy punkty ekipie Zagłębia zapewnił Mateusz Możdżeń – on również wykorzystał jedenastkę. W największym hicie 28. kolejki piłkarze Legii Warszawa szybko zapomnieli o zwolnionym trenerze Ricardo Sa Pinto. Zespół prowadzony przez tymczasowego szkoleniowca Aleksandara Vukovicia pokonał Jagiellonię Białystok 3:0. Legia, już bez Sa Pinto na ławce, zagrała dobry mecz i pewnie zwycięzyła w stolicy. Z kolei Ireneusz Mamrot wkrótce może podzielić los Portugalczyka – to szósty mecz Jagiellonii z rzędu, w którym nie udało się wygrać. Wyniki 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy: Cracovia – Korona Kielce 2:1 (1:0) Śląsk Wrocław – Miedź Legnica 0:0 Arka Gdynia – Lechia Gdańsk 0:0 Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze 1:1 (0:0) Lech Poznań – Pogoń Szczecin 3:2 (2:0)



Piast Gliwice – Wisła Płock 1:0 (1:0)



Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok 3:0 (2:0)



Zagłębie Sosnowiec – Wisła Kraków 4:3 (2:1)



tabela 1 Lechia 2 Legia 28 54 43-29 3 Piast 28 49 41-29 4 Cracovia 28 45 34-30 5 Lech 28 43 41-37 6 Pogoń 28 42 40-36 7 Wisła Kraków 28 41 52-43 8 Zagłębie Lubin 28 41 43-37 9 Jagiellonia 28 41 41-40 10 Korona 28 40 35-38 11 Śląsk 28 31 35-34 12 Górnik 28 28 34-47 13 Miedź 28 28 27-50 14 Arka 28 27 35-40 15 Wisła Płock 28 24 35-48 16 Zagłębie Sosnowiec 28 24 39-58 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz

