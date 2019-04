Lechia mimo porażki liderem po fazie zasadniczej ekstraklasy piłkarskiej Piłkarze Lechii Gdańsk przegrali na wyjeździe z Cracovią 2:4 na zakończenie fazy zasadniczej ekstraklasy. Utrzymali pierwsze miejsce, ale mają taki dorobek punktowy jak Legia, która wygrała w Warszawie z Pogonią 3:1. W grupie mistrzowskiej zabraknie m.in. Wisły Kraków. Po sobotniej kolejce drużyny utworzyły dwie ośmiozespołowe grupy (bez dzielenia punktów), a następnie rozegrają jeszcze po siedem meczów – po jednym z każdym z rywali. Lechia i Legia mają obecnie po 60 punktów. W obu meczach między tymi zespołami padł remis 0:0, więc zdecydował bilans bramkowy z całego sezonu zasadniczego. Tutaj lepsza okazała się Lechia – plus 20 (45-25), natomiast Legia – plus 17 (48-31). Niewiele jednak brakowało, żeby Legia – co przed tą kolejką wydawało się prawie niemożliwe – wyprzedziła gdańszczan. Jeszcze w 87. minucie Lechia przegrywała bowiem z Cracovią już 1:4, a “Pasy” miał kolejne sytuacje. Legia prowadziła wówczas z Pogonią już 3:1. Ostatecznie jednak Lechia uległa 2:4, a Legia utrzymała wynik. To oznacza, że drużyna z Trójmiasta zagra w fazie finałowej ze stołecznym zespołem u siebie. Oprócz tych drużyn już wcześniej pewne gry w grupie mistrzowskiej były: Piast Gliwice (obecnie 53 pkt), Cracovia (48) i KGHM Zagłębie Lubin (47). Walkę o trzy pozostałe miejsca toczyły w 30. kolejce Jagiellonia Białystok, Pogoń, Lech Poznań, Wisła Kraków i mająca tylko matematyczne szanse Korona Kielce. Dwa z tych zespołów zagrały ze sobą – w Poznaniu Lech podejmował Jagiellonię i przegrał 0:2 po dwóch golach Hiszpana Jesusa Imaza (jednym z rzutu karnego). Dla drużyny z Białegostoku to drugi w tym tygodniu sukces. Kilka dni wcześniej podopieczni Ireneusza Mamrota awansowali do finału Pucharu Polski, po zwycięstwie 2:1 nad Miedzią Legnica. Złą informacją dla kibiców Jagiellonii jest jednak kontuzja ręki Litwina Arvydasa Novikovasa, który musiał opuścić boisko już na początku spotkania. Drużyna z Białegostoku jest obecnie szósta (47), Pogoń siódma (43), a Lech ósmy (43). “Kolejorz” znów mocno rozczarował i niewiele brakowało, żeby po raz pierwszy w historii finisz ligi kończył w grupie spadkowej. Czekał na wynik przede wszystkim z Lubina. Tam Zagłębie pokonało jednak Wisłę Kraków 3:1, co sprawiło, że Lech utrzymał miejsce w grupie mistrzowskiej, a “Biała Gwiazda” – mimo wielu widowiskowych występów w tym sezonie (m.in. 6:2 z Koroną, 4:0 z Legią) – zagra w grupie spadkowej. Obecnie drużyna Macieja Stolarczyka zajmuje dziewiąte miejsce (42), a dziesiąta pozostała Korona (40), która uległa w Gliwicach Piastowi 0:4. Mogła jeszcze wyżej, ale w doliczonym czasie gry rzutu karnego dla gospodarzy nie wykorzystał serbski piłkarz Aleksandar Sedlar. W grupie spadkowej zagrają także: Miedź Legnica (32), Górnik Zabrze (31), Śląsk Wrocław (31), Wisła Płock (30), Arka Gdynia (29) i Zagłębie Sosnowiec (24), które uległo u siebie drużynie z Płocka 1:3. Dzięki temu “Nafciarze” awansowali na 14. miejsce. Drużynę z Mazowsza po raz drugi w tym sezonie prowadził Leszek Ojrzyński i znów zwyciężył (w poprzedniej kolejce 2:0 u siebie ze Śląskiem). Ważne mecze dla układu dolnej części tabeli odbyły się we Wrocławiu i Gdyni. Śląsk przegrał z Górnikiem 0:1, natomiast Arka – prowadzona przez nowego trenera Jacka Zielińskiego – zremisowała z Miedzią 1:1. Legniczanie wyrównali w końcówce spotkania (Hiszpan Joan Roman), co zepchnęło Arkę do strefy spadkowej – na 15. lokatę. Po cztery najlepsze zespoły grup mistrzowskiej i spadkowej (czyli z miejsc 1-4 oraz 9-12) zagrają w fazie finałowej cztery spotkania u siebie, a trzy na wyjeździe. Sezon zakończy się 18-19 maja. Tak szybki termin wynika z zaplanowanych na przełom maja i czerwca w Polsce mistrzostw świata do lat 20. Wyniki ostatniej (30) kolejki rundy zasadniczej: Cracovia – Lechia Gdańsk 4:2 (1:1) Lech Poznań – Jagiellonia Białystok 0:2 (0:1) Legia Warszawa – Pogoń Szczecin 3:1 (0:1) Piast Gliwice – Korona Kielce 4:0 (2:0) Zagłębie Lubin – Wisła Kraków 3:1 (2:0) Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze 0:1 (0:0) Arka Gdynia – Miedź Legnica 1:1 (0:0) Zagłębie Sosnowiec – Wisła Płock 1:3 (1:2) Tabela po 30. kolejkach 1 Lechia Gdańsk 30 17 9 4 45:25 60 2 Legia Warszawa 30 18 6 6 48:31 60 3 Piast Gliwice 30 15 8 7 47:31 53 4 Cracovia 30 14 6 10 39:34 48 5 KGHM Zagłębie Lubin 30 14 5 11 48:38 47 6 Jagiellonia Białystok 30 13 8 9 45:41 47 7 Pogoń Szczecin 30 12 7 11 44:42 43 8 Lech Poznań 30 13 4 13 41:40 43 9 Wisła Kraków 30 12 6 12 55:48 42 10 Korona Kielce 30 10 10 10 35:44 40 11 Miedź Legnica 30 8 8 14 30:52 32 12 Śląsk Wrocław 30 8 7 15 35:37 31 13 Górnik Zabrze 30 7 10 13 36:49 31 14 Wisła Płock 30 7 9 14 40:49 30 15 Arka Gdynia 30 6 11 13 39:44 29 16 Zagłębie Sosnowiec 30 6 6 18 41:63 24 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

