Lechia straciła fotel lidera

W 31. kolejce LOTTO Ekstraklasj Legia Warszawa pokonała u siebie Cracovię i umocniła się na pierwszym miejscu w tabeli. Dystans do Wojskowych traci Lechia Gdańsk, która przegrała drugi mecz z rzędu. W dolnej połowie tabeli widmo spadku oddaliła od siebie Wisła Płock, która wywiozła trzy cenne punkty z wyjazdowego starcia ze swoją imienniczką z Krakowa. W zdecydowanie gorszych nastrojach święta zakończyli piłkarze Śląska Wrocław i Arki Gdynia, którzy kontynuują fatalną passę.

Każdy punkt w sobotę dawał legionistom upragnione pierwsze miejsce już na początku rywalizacji w grupie mistrzowskiej. Mieli o co grać. Tylko że nikt nie spodziewał się spacerku. Do Warszawy przyjechała Cracovia, obecnie czwarta siła w kraju i drużyna z wielkim apetytem na grę w pucharach, która w lutym ograła mistrzów Polski, i to w Warszawie, 2:0. Wtedy to była inna Legia, jeszcze pod skrzydłami Ricardo Sa Pinto, grająca bardzo chimerycznie. Odkąd skonfliktowanego ze wszystkimi Portugalczyka zastąpił Aleksandar Vuković, w warszawski zespół wstąpiło nowe życie, gra z większym luzem, efektowniej i efektywniej. Wygrał trzy mecze z rzędu i w tabeli doskoczył do lidera z Pomorza. Przed sobotnią kolejką Lechia i Legia miały po 60 punktów.

Na pierwszego od czterech spotkań z Cracovią gola piłkarze i kibice Legii musieli czekać aż do piątej minuty doliczonego przez sędziego czasu gry, ale być może jego waga będzie olbrzymia. Po rzucie rożnym Michał Helik zahaczył w polu karnym Williama Remy’ego i Bartosz Frankowski odgwizdał rzut karny. Pewnym egzekutorem okazał się Hiszpan Carlitos, który zdobył 15. bramkę w sezonie. Wcześniej do siatki trafił Portugalczyk Iuri Medeiros, ale arbiter uznał, że będący na spalonym jeden z legionistów przeszkadzał bramkarzowi gości w skutecznej interwencji i nie uznał gola.

Lechia Gdańsk na pierwszym miejscu byli nieprzerwanie od 13. kolejki, którą rozegrano pod koniec października. Walka na dwóch frontach – gdańszczanie awansowali do finału Pucharu Polski – kosztowała drużynę trenera Piotra Stokowca sporo sił i w ostatnich dniach dopadł ją kryzys.

Przed tygodniem Lechia przegrała na wyjeździe z Cracovią 2:4, a teraz nie dała rady świetnie spisującemu się wiosną Piastowi. Już w sezonie zasadniczym, trzy tygodnie temu, gliwiczanie pozostawili w Gdańsku dobre wrażenie, ale przegrali 0:2. W sobotę nie było wątpliwości, kto był lepszy.

W 29. minucie prowadzenie gościom dał strzałem z 15 metrów Piotr Parzyszek, który w poprzednim spotkaniu pomiędzy tymi zespołami miał wyjątkowego pecha i zmarnował kilka świetnych sytuacji. Miejscowi od 44. minuty grali w osłabieniu, gdyż drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką został ukarany Jarosław Kubicki. W drugiej połowie Lechia miała kilka okazji do wyrównania, ale drugiego gola zdobył Piast. Tuż przed końcowym gwizdkiem arbitra Ekwadorczyk Jorge Felix silnym uderzeniem z ostrego kąta przypieczętował triumf swojego zespołu.

Szkoleniowiec biało-zielonych Piotr Stokowiec zaznaczył, że i on, i piłkarze nie tak wyobrażali sobie święta. “Presja jakby trochę nas przygniotła. W drugiej połowie, pomimo tego, że mieliśmy jednego piłkarza mniej, uwolniliśmy głowy i zaczęliśmy grać odważniej. Na pewno to dla nas gorzka pigułka. Po tym meczu jestem wkurzony i zły, ale także optymistycznie nastawiony przed tym, co nas czeka. Nic jeszcze nie przegraliśmy poza jedną bitwą, ale wciąż jest wiele do wygrania. Skupiamy się na kolejnych meczach i jest w nas sportowa złość” – powiedział Stokowiec.

Piast zbliżył się do Lechii na cztery punkty, a wobec porażki KGHM Zagłębia z Pgonią Szczecin (2:3) może szczycić się najlepszym punktowym dorobkiem na wiosnę. “Miedziowi” byli niepokonani prawie dwa miesiące.

W sobotę gospodarze dwukrotnie obejmowali prowadzenie, ale “Portowcy” potrafili odpowiedzieć, a w 78. minucie Kamil Drygas efektownym uderzeniem przechylił szalę na ich stronę. Kapitan zrehabilitował się za zmarnowany w 17. minucie rzut karny. “Jedenastki” były w Lubinie w sobotę w sumie trzy, a dwie kolejne wykorzystali już Filip Starzyński z Zagłębia i Adam Buksa z Pogoni.

Grad goli zobaczyli też kibice w Białymstoku, którzy do tego przeżyli prawdziwą huśtawkę nastrojów. Jagiellonia po 21 minutach przegrywała z Lechem Poznań 0:2 po trafieniach Serba Nikoli Vujadinovica oraz Portugalczyka Joao Amarala. Później do głosu doszli piłkarze trenera Ireneusza Mamrota i dzięki Jesusowi Imazowi, który wykorzystał dwa rzuty karne, i Słowakowi Andrejowi Kadlecowi prowadzili 3:2. W 77. minucie wynik na 3:3 ustalił Timur Żamaletdinow, choć Marianowi Kelemenowi w bramce “Jagi” interwencję utrudnił fakt, że piłka po strzale Rosjanina odbiła się od jednego z obrońców. To pierwszy punkt “Kolejorza” po dwóch porażkach, jednak zespół ten nadal zamyka tzw. grupę mistrzowską.

W obecności ponad 18 tysięcy swoich kibiców Wisła Kraków przegrała 2:3 potyczkę z Wisłą Płock. Podopieczni Macieja Stolarczyka nie byli w stanie utrzymać dwubramkowej przewagi, którą dały im gole Sławomira Peszki, a przez blisko 40 minut grali w osłabieniu z powodu czerwonej kartki dla Łukasza Burligi. Dla ekipy z Płocka było to natomiast trzecie kolejne spotkanie z wywalczonym kompletem punktów.

W poniedziałkowym spotkaniu piłkarskiej ekstraklasy Górnik Zabrze pokonał na własnym stadionie Arkę Gdynia 1:0. Dla triumfatorów to była druga wygrana z rzędu. W pierwszej połowie trzykrotnie zabrzanie bliscy byli zdobycia gola. W 15. min. Szymon Żurkowski uderzył efektownie, ale obok bramki. W 32. min. umiejętnościami musiał wykazać się Pavels Steinbors. Po strzale Igora Angulo tak wybił piłkę, że ta odbiła się od poprzeczki, a następnie poleciała na róg.

Pięć minut później Górnik krótko rozegrał rzut rożny: Jesus Jimenez dośrodkował w pole karne, a ładnie do strzału złożył się Mateusz Matras. Jednak piłka nie wpadła do siatki. W 53. min. zabrzanie objęli prowadzenie. Wówczas z rzutu rożnego dośrodkował Walerian Gwilia, zaś niepilnowany Kamil Zapolnik głową skierował piłkę do siatki.

Po czterech meczach bez zwycięstwa przełamali się piłkarze Korony. W meczu grupy spadkowej kielczanie wygrali 2:0 ze Śląskiem Wrocław po dwóch trafieniach Elii Soriano. W spotkaniu sędzia aż trzy razy korzystał z systemu VAR. Dwa razy zmienił decyzję.

Wyniki meczów 31 kolejki piłkarskiej ekstraklasy:

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin 2:3 (2:2)

Legia Warszawa – Cracovia Kraków 1:0 (0:0)

Korona Kielce – Śląsk Wrocław 2:0 (1:0)

Jagiellonia – Lech Poznań 3:3 (1:2)

Wisła Kraków – Wisła Płock 2:3 (2:1)

Górnik Zabrze – Arka Gdynia 1:0 (0:0)

Lechia Gdańsk – Piast Gliwice 0:2 [0:1)

Miedź Legnica – Zagłębie Sosnowiec 2:2 (2:1)

tabela

1 Legia 31 63 49-31

2 Lechia 31 60 45-27

3 Piast 31 56 49-31

4 Cracovia 31 48 39-35

5 Jagiellonia 31 48 48-44

6 Zagłębie Lubin 31 47 50-41

7 Pogoń 31 46 47-44

8 Lech 31 44 44-43

9 Korona 31 43 37-44

10 Wisła Kraków 31 42 57-51

11 Górnik 31 34 37-49

12 Miedź 31 33 32-54

13 Wisła Płock 31 33 43-51

14 Śląsk 31 31 35-39

15 Arka 31 29 39-45

16 Zagłębie Sosnowiec 31 25 43-65

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz