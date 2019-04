Lechia wróciła na fotel lidera

Piłkarze Legii Warszawa przegrali w Poznaniu z Lechem 0:1 w 32. kolejce ekstraklasy i stracili pozycję lidera. Na pierwsze miejsce wróciła mająca obecnie taki sam dorobek punktowy Lechia Gdańsk, która pokonała na wyjeździe Pogoń Szczecin 4:3. W poprzednich latach ligowy klasyk w Poznaniu często oglądało po ok. 40 tysięcy widzów, ale tym razem na trybuny przyszło prawie cztery razy mniej. Lech zawodzi w obecnym sezonie, przed środowym meczem był dopiero ósmy, a w ostatnich siedmiu kolejkach odnotował tylko jedną wygraną.

W innych nastrojach do rywalizacja przystępowała Legia – po czterech kolejnych zwycięstwach. Ci z fanów “Kolejorza”, którzy zdecydowali się przyjść na stadion, na pewno jednak nie żałowali. Ich drużyna wygrała dzięki bramce w 81. minucie wprowadzonego krótko wcześniej na boisko zaledwie 17-letniego Filipa Marchwińskiego. Utalentowany zawodnik odebrał piłkę rywalom, pobiegł wzdłuż linii pola karnego i popisał się precyzyjnym strzałem z ok. 17 metrów. To drugie w tym roku ligowe zwycięstwo Lecha nad Legią w Poznaniu. 23 lutego, jeszcze pod wodzą Adama Nawałki, “Kolejorz” wygrał 2:0.

W tabeli poznaniacy awansowali na siódme miejsce (47 pkt), natomiast dla Legii (63) porażka – pierwsza od czasu, gdy drużynę przejął Aleksandar Vukovic – oznacza spadek na drugą pozycję. Liderem znów jest Lechia – 63 pkt, która w emocjonującym meczu pokonała na wyjeździe Pogoń Szczecin 4:3, choć jeszcze do 83. minuty przegrywała 2:3.

Do przerwy nie było bramek, ale w drugiej części piłkarze obu zespołów popisali się niesamowitą skutecznością. Zdobyli łącznie siedem, a bohaterem okazał się Artur Sobiech. 13-krotny reprezentant Polski strzelił trzy gole, w tym decydujące – na 3:3 (niektóre źródła przypisują to trafienie Patrykowi Lipskiemu) i 4:3 dla gości. To pierwsza wygrana piłkarzy trenera Piotra Stokowca po dwóch kolejnych porażkach – 2:4 z Cracovią i 0:2 z Piastem Gliwice.

Dwa spotkania grupy mistrzowskiej odbyły się już we wtorek. Świetną serię kontynuuje Piast, który tym razem pokonał u siebie KGHM Zagłębie Lubin 1:0 po golu Piotra Parzyszka. Zwycięstwo tym cenniejsze, że gospodarze od 22. minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Hiszpana Jorge Felixa. W ostatnich 11 spotkaniach drużyna Waldemara Fornalika aż dziewięciokrotnie sięgnęła po komplet punktów. W tabeli jest trzecia z dorobkiem 59 punktów, Zagłębie zajmuje szóstą lokatę – 47.

W ciekawie zapowiadającym się spotkaniu Cracovia uległa u siebie Jagiellonii Białystok 0:1 (gol z rzutu karnego Hiszpana Jesusa Imaza) i spadła na piąte miejsce, a jej niedzielny rywal awansował na czwarte. Piłkarze Cracovii w poprzedniej kolejce przegrali z Legią Warszawa 0:1, tracąc gola w samej końcówce. Tym samym podopieczni Michała Probierza niemal pogrzebali swoje szanse na miejsce w pierwszej trójce.

W czwartkowych spotkaniach 2. kolejki grupy spadkowej ekstraklasy Zagłębie Sosnowiec pokonało przetrzebioną kontuzjami Wisłę Kraków 2:1, a Śląsk Wrocław przegrał u siebie takim samym stosunkiem z Górnikiem Zabrze. Plasujące się na ostatnim miejscu w tabeli Zagłębie Sosnowiec przed czwartkowym spotkaniem miało jeszcze teoretyczne szanse na utrzymanie w ekstraklasie, ale musiało wygrać z krakowską Wisłą. W ekipie gości w pierwszym składzie wybiegli m.in. 17-letni Dawid Szot, 18-letni Marcin Grabowski i przede wszystkim zaledwie 15-letni i debiutujący w pierwszym zespole środkowy obrońca Daniel Hoyo-Kowalski. Łącznie w zespole Białej Gwiazdy zabrakło aż jedenastu piłkarzy, w tym dziesięciu kontuzjowanych. Sosnowiczanie mieli więc niepowtarzalną okazję, by pokonać Wisłę.

Gospodarze zaczęli odważnie, ale błyskawicznie stracili gola. Była 5. minuta, gdy Krzysztof Drzazga obrócił się z piłką w polu karnym i oddał mocny strzał. Fatalnie w tej sytuacji zachował się obrońca Zagłębia Piotr Polczak, który nie wyskoczył do piłki po dośrodkowaniu i Sławomir Peszko dograł w kierunku pomocnika, a ten nie zmarnował okazji. Na tym nie koniec. Najpierw bezpośrednio z rzutu wolnego uderzał Rafał Pietrzak, ale Dawid Kudła zdołał złapać piłkę. Celny strzał z dystansu oddał również Szot, a później w dobrej sytuacji znalazł się Paweł Brożek. Napastnik Wisły bez większych problemów wypracował sobie pozycję, a następnie oddał chytry strzał na bramkę, jednak górą był ponownie golkiper.

Zagłębie także miało swoje szanse. Najpierw po dośrodkowaniu z narożnika boiska niecelnie główkował Giorgi Gabedava, a pod koniec pierwszej połowy piłka przeleciała obok bramki po uderzeniu przewrotką Patrika Mraza. W ostatnich sekundach Sanogo walczył o piłkę z Pietrzakiem, odepchnął go, a piłkarz Wisły wypadł poza boisko i zderzył się z fotoreporterem, wpadając przy okazji na sprzęt. Zawodnik potrzebował chwili, by dojść do siebie, ale na szczęście był w stanie kontynuować spotkanie. Wisła schodziła do szatni zasłużenie prowadząc.

Od początku drugiej części gry Zagłębie rzuciło się na rywali. Efekt w postaci gola przyszedł szybko. Żarko Udovicić dostrzegł znajdującego się przed szesnastką Mateusza Możdżenia, a ten huknął w samo okienko i doprowadził do wyrównania. Co więcej, po zaledwie kilku minutach na 2:0 podwyższył Olaf Nowak. Zasługi należą się Sanogo, który najpierw wygrał walkę z Hoyo-Kowalskim, a potem poradził sobie z jeszcze z jednym obrońcą i podał wzdłuż bramki – Nowak tylko dostawił nogę. Po drugim strzelonym golu sosnowiczanie oddali inicjatywę rywalom, ale podopieczni Macieja Stolarczyka mieli problem z przeprowadzeniem groźnej akcji. Widząc to szkoleniowiec krakowian postanowił wprowadzić trochę świeżej krwi i na boisku pojawiali się m.in. Wojciech Słomka i debiutujący Ghańczyk, 19-letni Emmanuela Kumaha. Jednak nic to nie zmieniło – Zagłębie broniło się i kontrowało. W doliczonym czasie gry przed szansą stanął Kumah, ale jego mocny strzał został zablokowany i wynik już się nie zmienił. Dla Wisły to piąty mecz bez zwycięstwa z rzędu.

Przed czwartkowym meczem piłkarze Śląska zajmowali miejsce tuż nad strefą spadkową. Ich rywale mieli trzy punkty więcej. Spotkanie rozpoczęło się dla gospodarzy w najlepszy możliwy sposób – już w 3. minucie Przemysław Wiśniewski sfaulował jednego z przeciwników w polu karnym, a jedenastkę na gola pewnym strzałem zamienił Marcin Robak. Przyjezdni próbowali odpowiedzieć i ruszyli do ataku, ale brakowało im skuteczności.

Górnik wyrównał na początku drugiej połowy. Wojciech Golla sfaulował w polu karnym Kamila Zapolnika, a Igor Angulo skutecznie uderzył z jedenastu metrów. To również Hiszpan mógł zapewnić prowadzenie zabrzanom, gdy znalazł się w sytuacji sam na sam z Jakubem Słowikiem, ale górą był golkiper. Jednak w 79. minucie nie mógł nic zrobić – Walerian Gwilia dośrodkował z rzutu wolnego, a Angulo uderzeniem głową pokonał bramkarza. Tym samym Śląsk przegrał i spadł na przedostatnie miejsce w tabeli. Zagłębie Sosnowiec traci do niego trzy punkty.

Trwa znakomita passa Wisły Płock. Nafciarze wygrali czwarty kolejny mecz, od kiedy ich trenerem został Leszek Ojrzyński. W meczu 32. kolejki ekstraklasy w grupie spadkowej pokonali Koronę Kielce 2:1. Starcie w Płocku lepiej zaczęli kielczanie. W pierwszych dziesięciu minutach trzykrotnie mogli umieścić piłkę w siatce kolejno Matej Pucko, Felicio Brown Forbes i Piotr Malarczyk. Piłka albo nieznacznie mijała bramkę Wisły, albo na posterunku był niemiecki bramkarz Thomas Dahne. Wystrzelali się do przerwy.

Niewykorzystane sytuacje zemściły się po pół godzinie gry. Kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego z około dwudziestu metrów w okienko popisał się specjalista od tego typu uderzeń Dominik Furman. Kielczanie szybko jednak odpowiedzieli. Po faulu w polu karnym na Elii Soriano jedenastkę pewnie na gola zamienił sam poszkodowany. Dla włoskiego piłkarza to już 12. gol w sezonie, z czego piąty po uderzeniu z karnego. Radość kielczan nie trwała jednak długo. Tuż przed przerwą Wisła odzyskała prowadzenie. Do rzutu wolnego znów podszedł Furman. Kapitan gospodarzy tym razem jednak nie zdecydował się na strzał, a na lekkie podanie do Ariela Borysiuka. Pomocnik huknął potężnie po ziemi i zupełnie zaskoczył zasłoniętego Matthiasa Hamrola. W ten sposób Borysiuk strzelił na 2:1

Tuż po przerwie Korona mogła doprowadzić do remisu. Mogła, ale uderzenie Olivera Petraka efektownie obronił Dahne. Była to pierwsza dobra sytuacja dla kielczan w drugiej połowie. Drugą miał tuż przed końcem Ken Kallaste. Piłka jednak nie wpadła do bramki gospodarzy. Ci zaś sami nie kwapili się już do ataków. Zwycięstwo utrzymali do końca. To już czwarta kolejna wygrana dla Wisły pod przewodnictwem trenera Ojrzyńskiego.

W równolegle rozgrywanym meczu Arka walczyła z Miedzią Legnica. Kibice gospodarzy cieszyli się z wygranej 2:0 po golach Marcus Viniciusa (z karnego) i Marko Vejinovicia. Gdynianie przełamali tym samym fatalną passę. Nie wygrali 15 ligowych spotkań z rzędu – zanotowali w nich dziewięć porażek i sześć remisów. Wcześniej trzy punkty zdobyli 26 listopada, kiedy na własnym stadionie pokonali 4:1 Wisłę Kraków.

Wyniki spotkań grupy mistrzowskiej:

Lech Poznań – Legia Warszawa 1:0 (1:0) Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk 3:4 (0:0) Cracovia – Jagiellonia Białystok 0:1 (0:1) Piast Gliwice – Zagłębie Lubin 1:0 (1:0)

Wyniki spotkań grupy spadkowej:

Zagłębie Sosnowiec – Wisła Kraków 2:1 (0:1)

Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze 1:2 (1:0)

Wisła Płock – Korona Kielce 2:1 (2:1)

Arka Gdynia – Miedź Legnica 2:0 (1:0)

tabela

1 Lechia 32 63 49-30

2 Legia 32 63 49-32

3 Piast 32 59 50-31

4 Jagiellonia 32 51 49-44

5 Cracovia 32 48 39-36

6 Zagłębie Lubin 32 47 50-42

7 Lech 32 47 45-43

8 Pogoń 32 46 50-48

9 Korona 32 43 38-46

10 Wisła Kraków 32 42 58-53

11 Górnik 32 37 39-50

12 Wisła Płock 32 36 45-52

13 Miedź 32 33 32-56

14 Arka 32 32 41-45

15 Śląsk 32 31 36-41

16 Zagłębie Sosnowiec 32 28 45-66

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz