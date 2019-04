Legia wygrała w Gdańsku; tytuł na wyciągnięcie ręki

Legia pokonała na wyjeździe Lechię 3:1 w sobotnim hicie 33. kolejki ekstraklasy. Do przerwy zasłużenie prowadzili gospodarze po trafieniu Lukasa Haraslina, ale w drugiej połowie mistrzowie Polski zagrali zdecydowanie ofensywniej i zostali za to nagrodzeni. Gole na wagę trzech arcyważnych punktów i pozycji lidera strzelali kolejno Paweł Stolarski, Kasper Hamalainen i Iuri Medeiros.

Sobotni mecz śmiało można było uznać za najważniejszy w kontekście walki o mistrzowski tytuł. Pięć kolejek przed końcem rozgrywek spotkali się lider ekstraklasy (Lechia) z mającym identyczny dorobek punktowy wiceliderem (Legia). Poprzednie dwie konfrontacje Lechii z Legią w tym sezonie kończyły się bezbramkowymi remisami, ale tym razem lechiści szybko zatroszczyli się, by historia się nie powtórzyła.

Już w 3. minucie długie prostopadłe podanie otrzymał Artur Sobiech i popędził na bramkę Radosława Cierzniaka. 13-krotny reprezentant Polski minął bramkarza Legii, ale piłkę w ostatniej chwili wślizgiem zatrzymał Artur Jędrzejczyk. Ta po kontakcie z biodrem wyraźnie dotknęła jego ręki, a sędzia Daniel Stefański przerwał grę. Dał sobie czas do namysłu. Skonsultował swoją decyzję z VAR i po długim oczekiwaniu nie przyznał Lechii karnego.

Legia wznowiła grę rzutem sędziowskim.

To jednak nie podłamało gospodarzy, którzy byli dużo groźniejsi w ofensywie. W 17. minucie prawym skrzydłem przedarł się Konrad Michalak, perfekcyjnie dośrodkował w pole karne, a tam Lukas Haraslin wyprzedził Pawła Stolarskiego i pięknym strzałem głową dał gospodarzom prowadzenie. Legia nie miała wyjścia i musiała zaatakować. Rozgrywała jednak kolejne akcje w zbyt wolnym tempie, nie potrafiąc zagrozić bramce Dusana Kuciaka.

Z 65-procentowego posiadania piłki nie wynikało nic, a Lechia wciąż była groźna. Szczególnie aktywni w szybkich wyjściach z piłką byli Sobiech i Haraslin, a wielką pracę w pomocy wykonywał Daniel Łukasik. Mistrzowie Polski dopiero w końcówce tej części meczu zdołali wymienić kilka groźnych podań w okolicach pola karnego gospodarzy, ale duet środkowych obrońców Błażej Augustyn-Michał Nalepa spisywał się bez zarzutu.

W przerwie szkoleniowcy żadnej z drużyn nie dokonali zmian. Legia wyszła na murawę niezwykle zmobilizowana, wręcz odmieniona. Już dwie minuty po przerwie groźnie głową strzelał William Remy, ale Kuciak nie dał się zaskoczyć. W 57. minucie słowacki bramkarz nie miałby jednak nic do powiedzenia, gdyby Michał Kucharczyk trafił do bramki z zaledwie sześciu metrów. Skrzydłowy Legii, będąc zupełnie niekrytym, otrzymał podanie z lewego skrzydła prosto na głowę, a mimo to nie zdołał oddać celnego strzału.

Cztery minuty później “Kuchy” znów się nie popisał, zbyt długo czekając z oddaniem strzału w dobrej sytuacji, ale w tej akcji szczęście i tak uśmiechnęło się do Legii. Interweniujący na linii pola karnego Jarosław Kubicki mocno nastrzelił Pawła Stolarskiego, a odbita od ochraniacza obrońcy Legii piłka wpadła do siatki bramki gdańszczan tuż przy słupku.

Mistrzowie Polski złapali wiatr w żagle. W 66. minucie piłka po potężnym strzale Carlitosa o centymetry minęła poprzeczkę. Trener Lechii Piotr Stokowiec musiał zareagować. Do Flavio Paixao, który pojawił się na boisku po godzinie gry, dołączył Mateusz Żukowski, zmieniając Michalaka. To ożywiło poczynania gospodarzy, którzy nie ograniczali się już wyłącznie do obrony własnej bramki, dzięki czemu oglądać można było otwarty mecz. Więcej miejsca na boisku jako pierwsza wykorzystała Legia. W 80. minucie kapitalną akcją popisał się Sebastian Szymański. Młody pomocnik świetnie wyszedł do prostopadłego podania Andre Martinsa, minął Kuciaka i dograł po ziemi do lepiej ustawionego Kaspra Hamalainena.

Fin, który do tego momentu rozgrywał bardzo przeciętne zawody, sytuacji nie zmarnował i strzelił gola na 2:1 z siedmiu metrów. Legia nie cofnęła się po golu. Okazji ku powiększeniu prowadzenia pojawiło się jeszcze więcej w 89. minucie, gdy drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Augustyn. Jedną z nich wykorzystał wprowadzony w ostatnim kwadransie Iuri Medeiros. W doliczonym czasie gry, mając przed sobą mnóstwo miejsca, w tradycyjny dla siebie sposób kapitalnie strzelił lewą nogą zza pola karnego, nie dając szans Kuciakowi.

W drugiej połowie Legia oddała pięć celnych i, co ważniejsze, groźnych strzałów na bramkę rywali, a Lechia nie odpowiedziała żadnym Dzięki wygranej mistrzowie Polski po ledwie trzech dniach wrócili na pierwsze miejsce w tabeli. Lechia po sobotnim hicie traci do nich trzy punkty.

Nie zwalniają tempa piłkarze Piasta Gliwice. W piątkowy wieczór aktualnie trzeci zespół ekstraklasy pokonał Cracovię 3:1 w spotkaniu 3. kolejki grupy mistrzowskiej. W poprzedniej kolejce Piast pokonał Zagłębie Lubin 1:0 i jeszcze nie zgubił punktów w grupie mistrzowskiej. Tym samym gliwiczanie nadal mają realne szanse na zdobycie mistrzostwa Polski do Lechii Gdańsk i Legii Warszawa tracą tylko cztery punkty.

Pierwsza zaatakowała Cracovia, która już w 3. minucie mogła wyjść na prowadzenie, kiedy z dystansu próbował Janusz Gol. Świetną interwencją popisał się Frantisek Plach. Niestety dla zespołu prowadzonego przez trenera Michała Probierza, chwilę później faulu w polu karnym dopuścił się Milan Dimun, sędzia skorzystał z systemu VAR i podyktował jedenastkę dla Piasta. Do piłki podszedł Aleksandar Sedlar, który nie zmarnował okazji.

Na kolejną groźniejszą sytuację trzeba było poczekać do 28. minuty. Wtedy pomocnik gospodarzy Tom Hateley oddał bezpośredni strzał, jednak górą był bramkarz Michal Pesković. Tym razem sytuacja odwróciła się i to Cracovia, w krótkim odstępie czasu wykonywała rzut karny – Tomasz Mokwa przytrzymywał Sergiu Hancę. Gola pewnie strzelił Airam Cabrera. Na kilka minut przed zakończeniem pierwszej połowy Hiszpan w bezmyślny sposób zaatakował Joela Valencię i zobaczył żółtą kartkę – tym samym Cabrera nie zagra w kolejnym spotkaniu z Lechią.

Druga odsłona rozpoczęła się niemrawo. Żaden z zespołów nie forsował tempa i nie potrafił uzyskać przewagi. Wszystko zmieniło się w 66. minucie – wówczas po rzucie rożnym piłka spadła pod nogi dobrze ustawionego Sedlara, a ten pewnym strzałem pokonał Peskovicia. Gdy padła druga bramka dla Piasta piłkarze Cracovii wyraźnie przyspieszyli i zaczęli grać bardziej kombinacyjnie. Jednak niewiele z tego wynikało. Brakowało zwłaszcza ostatniego podania.

Tymczasem Piast spokojnie czekał na swoją szansę i ponownie ją wykorzystał. Tym razem gospodarze przeprowadzili szybką kontrę, Martin Konczkowski wypatrzył rezerwowego Pawła Tomczyka, a ten bez problemu trafił do bramki z kilku metrów. Po chwili sędzia zakończył mecz.

W drugim piątkowzm meczu Zagłębie Lubin doczekało się zwycięstwa w grupie mistrzowskiej. W piątek zawodnicy prowadzeni przez Bena Van Daela pokonali na własnym stadionie Jagiellonię Białystok 2:0. Holenderski szkoleniowiec z powodu kary nałożonej przez Komisję Ligi, mecz obejrzał z trybun. Już w 6. minucie miejscowi objęli prowadzenie. Bartłomiej Pawłowski kopnął zza pola karnego, ale piłkę po drodze odbił jeszcze głową Damjan Bohar. Słoweński pomocnik kompletnie zaskoczył interweniującego Mariana Kelemena.

W minucie 28. gospodarze podwyższyli wynik. Składną akcję zespołu wykończył Patryk Tuszyński, który wyprzedził obrońcę białostoczan Nemanję Mitrovicia. Jagiellonia do przerwy nie zrobiła nic. I to dosłownie, bo nie potrafiła oddać choćby jednego strzału na bramkę Miedziowych. Dopiero w 53. minucie goście stworzyli pierwszą groźną okazję, ale Jesus Imaz chybił z kilku metrów.

W całym meczu białostoczanie zanotowali zaledwie jedno celne kopnięcie. W ten sposób ich seria czterech ligowych spotkań bez porażki została przerwana. W tabeli ekipa Ireneusza Mamrota z dorobkiem 51 punktów wciąż zajmuje czwartą pozycję, która może dać prawo gry w europejskich pucharach. Stanie się to jednak tylko w określonej sytuacji. Lechia Gdańsk musi wywalczyć 2 maja Puchar Polski (jej rywalem będzie właśnie Jagiellonia). Zagłębie – mimo ostatnich porażek z Pogonią i Piastem – jest już za plecami białostoczan. Po wygranej w piątek awansowało na piąte miejsce – 50 punktów.

W meczu drużyn zamykających grupę mistrzowską Pogoń Szczecin na własne życzenie tylko zremisowała u siebie z Lechem Poznań 1:1. Ozdobą spotkania była piękna bramka Radosława Majewskiego. W doliczonym czasie pierwszej połowy Mariusz Malec dośrodkował na prawą część pola karnego, a tam do strzału fenomenalnie złożył się 32-letni pomocnik. Majewski uderzał z ostrego kąta z siedmiu-ośmiu metrów, ale wyszło perfekcyjnie. Piłka minęła Jasmina Buricia i wpadła przy dalszym słupku.

Majewski w pierwszej części mógł mieć jeszcze jedną okazję do wyrównania, ale przy jego trafieniu sędzia dopatrzył się pozycji spalonej jednego z kolegów. Po przerwie obie drużyny były już myślami przy przerwie wakacyjnej. Pogoń wydawała się zadowolona ze skromnego prowadzenia, a goście sprawiali wrażenie, jakby jeszcze świętowali niedawne zwycięstwo w klasyku z Legią. W 82. minucie coś z niczego, w stylu Majewskiego z pierwszej części gry, próbował zrobić Łukasz Trałka. Po dośrodkowaniu z prawej strony kapitan Lecha popisał się efektownym wolejem prawą nogą, ale potężnie kopnięta piłka zatrzymała się na spojeniu bramki Jakuba Bursztyna. Wydawało się, że zamknie to Lechowi drogę do wyrównania, ale z pomocą gościom przyszli gospodarze. W 88. minucie slalom w polu karnym Pogoni urządził sobie Pedro Tiba, a piłkę do własnej bramki skierowali wspólnymi siłami Kamil Drygas z wprowadzonym po przerwie Jakubem Bartkowskim.

W ulewnym deszczu toczyły się niedzielne mecze 33. kolejki ekstraklasy. W takich warunkach w Krakowie Wisła zremisowała ze Śląskiem Wrocław 1:1, a w Kielcach Korona uległa Arce Gdynia 0:2. Po czterech porażkach z rzędu Śląsk po poprzedniej kolejce znalazł się w strefie spadkowej. Nic dziwnego, skoro wrocławianie ostatni raz wygrali pod koniec marca z Arką w Gdyni. Podopieczni trenera Vitezslava Lavicki bardzo liczyli na punkty w Krakowie. Wywalczyli tylko jedno “oczko”.

Śląsk z animuszem zaczął mecz z Białą Gwiazdą. Dominacja w pierwszych fragmentach gry została nagrodzona już w ósmej minucie. Wtedy to Marcin Robak urwał się obrońcy i z bliskiej odległości wślizgiem wpakował piłkę do bramki rywali. To 15 trafienie napastnika WKS-u w tym sezonie oraz 115 bramka w historii jego występów w ekstraklasie.

Po tym golu inicjatywę przejęli miejscowi. Wiślacy doprowadzili do wyrównania po składnej akcji, asyście Pawła Brożka i mocnym uderzeniem pod poprzeczkę Marko Kolara. Dla Chorwata to siódme trafienie w sezonie. Po zmianie stron stroną przeważającą był Śląsk, ale przyjezdni nie potrafili zamienić okazji na gole. Najbliżej szczęścia był Robert Pich, który z rzutu wolnego trafił w poprzeczkę. Remis 1:1 jest dla wrocławian jak porażka. Wobec innych wyników WKS traci już trzy punkty do miejsca niezagrożonego spadkiem z ekstraklasy. Wisła Kraków jest najlepsza w dolnej ósemce.

Korona Kielce była faworytem meczu u siebie z Arką Gdynia. To jednak goście cieszą się z kompletu punktów. Pierwszego gola dla Arki strzelił w 39. minucie Marko Vejinović. Holender po błędzie Mateja Pucko uderzył z kilku metrów do siatki bramki gospodarzy. W ostatnim kwadransie szukając wyrównania kielczanie zaczęli atakować większą liczbą zawodników, co skutecznie wykorzystali goście. W 80. minucie po dośrodkowaniu Vejinovica celnie uderzył Adam Marciniak. Dzięki wygranej 2:0 Arka oddaliła się od strefy spadkowej na trzy punkty.

W meczu zespołów walczących o utrzymanie w ekstraklasie Miedź Legnica pokonała u siebie Wisłę Płock 3:2. Dla gości to pierwsza porażka po czterech zwycięstwach, czyli od momentu, kiedy zespół przejął trener Leszek Ojrzyński. Miedź natomiast sięgnęła po trzy punkty po trzech meczach bez wygranej.

Mecz zaczął się świetnie dla Miedzi. W czwartej minucie Paweł Zieliński przedarł się prawą stroną i zagrał w pole karne do wbiegającego Omara Santany. Piłkę odbił jeden z obrońców Wisły, dopadł do niej Joan Roman i mocnym strzałem nie dał szans Bartłomiejowi Żynelowi. Kilka chwil później było już 2:0. Jake McGing tak wybijał piłkę, że ta trafiła do Romana. Hiszpan zdecydował się na strzał z narożnika pola karnego i trafił niemal w samo okienko bramki Wisły.

Roman do tej pory głównie wchodził na boisko z ławki rezerwowych, ale w pojedynku z Wisłą wystarczyło mu zaledwie dziesięć minut, aby pokazać, że zasługuje na wyjściowy skład. Goście sprawiali wrażenie zaskoczonych i zupełnie nie radzili sobie z agresywną grą Miedzi. Zespół z Płocka miał duże problemy z wyjściem z własnej połowy i konstruowaniem akcji. Udało im się to dopiero po 25 minutach gry, ale Grzegorz Kuświk z kilku metrów strzałem głową nie trafił w bramkę.

To był sygnał dla gości do ataku i trzy minuty później zdobyli kontaktowego gola. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Artur Pikk tak wybijał piłkę, że posłał ją do Kuświka, który z kilku metrów trafił na 2:1. Wisła przejęła inicjatywę i ciężar gry przeniósł się bliżej bramki gospodarzy. Wydawało się, że jeżeli ktoś zdobędzie gola, to przyjezdni. Wtedy jednak Miedź przeprowadziła kolejną świetną akcję, Zieliński zagrał do Petteri Forsella, a ten płaskim strzałem z pola karnego nie dał szans bramkarzowi rywali.

Po przerwie więcej niż składnych akcji było walki i żółtych kartek, których sędzia Krzysztof Jakubik w pewnym momencie w ciągu pięciu minut pokazał aż cztery, a w sumie w całym meczu dziesięć, w tym dwie dla Ariela Borysiuka, a do tego dwie czerwone. Emocje w drugiej połowie zaczęły się dopiero, kiedy z boiska został wyrzucony za faul na Oskarze Zawadzie obrońca Miedzi Kornel Osyra. Chwilę później sam pokrzywdzony wykorzystał rzut karny i było już tylko 3:2. Goście w tym momencie rzucili wszystkie siły do ataku i w polu karnym Miedzi mocno zaczęło się kotłować. Najbliższy doprowadzenia do remisu był Dominik Furman, który z kilku metrów trafił w poprzeczkę.

Wyniki spotakń w grupie mistrzowskiej:

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa 1:3 (1:0)

Piast Gliwice – Cracovia 3:1 (1:0)

KGHM Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok 2:0 (2:0)

Pogoń Szczecin – Lech Poznań 1:1 (1:0)

Wyniki spotkań w grupie spadkowej:

Wisła Kraków – Śląsk Wrocław 1:1 (1:1)

Korona Kielce – Arka Gdynia 0:2 (0:1)

Miedź Legnica – Wisła Płock 3:2 (3:1)

Kolejkę zakończy w poniedzałek spotkanie Górnika Zabrze z Zagłębiem Sosnowiec.

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz