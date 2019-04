Macron obiecuje odbudować Notre Dame w pięć lat Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział dziś w transmitowanym na żywo orędziu do narodu, że zniszczona w wyniku pożaru paryska katedra Notre Dame zostanie odbudowana w ciągu pięciu lat. Przy okazji podziękował strażakom i osobom oferującym wsparcie w odbudowie. Pożar w katedrze Notre Dame rozpoczął się wczoraj tuż przed godziną 19. Ogień doprowadził do runięcia iglicy oraz dachu. Płonęło również wnętrze katedry, gdzie znajdują się cenne dzieła sztuki, rzeźby oraz obrazy – Chcę wam tego wieczoru powiedzieć, że podzielam wasz ból i waszą nadzieję. (…) Niech żyje Republika, niech żyje Francja! – powiedział podczas orędzia Macron. Prokuratura wszczęła już śledztwo ws. nieumyślnego podpalenia świątyni – Odbudujemy Notre Dame jeszcze piękniejszą i chcę, by zostało to ukończone w ciągu pięciu lat, możemy to zrobić – oświadczył francuski szef państwa. – To od nas zależy, czy uczynimy z tej katastrofy okazję do zjednoczenia się i głębokiej refleksji nad tym, gdzie jesteśmy, gdzie powinniśmy być oraz do stania się lepszymi niż jesteśmy. Agencja AFP przypomina, że na 2024 rok zaplanowano w Paryżu letnie igrzyska olimpijskie. WIĘCEJ “Gazeta” o pożarze Notre Dame Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

