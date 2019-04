MANGO – egzotyczny owoc miłości

Z cyklu: Zdrowo i stylowo

Mango to wyjątkowy smak i samo zdrowie. Zaliczane jest do owoców o największej wartości odżywczej. Bogate w wiele witamin i minerałów, charakteryzuje się niewielką ilością kalorii, zatem często jest polecane przez dietetyków. Jego nawilżające i regenerujące właściwości sprawiają, że doskonale nadaje się także do pielęgnacji urody, dlatego często jest składnikiem kremów, maseczek, szamponów czy odżywek do włosów.

Ojczyzną mango są Indie. Przez Hindusów nazywany jest owocem bogów lub owocem miłości ze względu na swe liczne właściwości zdrowotne i smakowe. Do Europy dotarło dzięki portugalskim żeglarzom, podróżującym na Daleki Wschód na początku XVI wieku i właśnie im zawdzięcza on swoją nazwę. W Indiach znane jest od ponad 4 tysięcy lat.

Obecnie uprawianych jest około 1000 odmian, głównie w ciepłych regionach Azji, Ameryki, Afryki, Oceanii. Najwięksi producenci mango na świecie to Indie, Chiny, Tajlandia, Indonezja, Meksyk i Filipiny

Mango zalicza się do najbardziej popularnych, najsmaczniejszych i najzdrowszych owoców na świecie. Stanowi źródło witamin i składników mineralnych, szczególnie tych o właściwościach przeciw-utleniających.

Zawiera związki aktywnie biologicznie, które łagodzą stany zapalne i zapobiegają przed rozwojem nowotworów, cechuje się też dużą zawartością beta-karotenu, związku chroniącego skórę przed działaniem promieni UV. Ze względu na właściwości odżywcze polecane jest szczególnie dla osób osłabionych oraz rekonwalescentów.

Mango zawiera wiele witamin i składników odżywczych takich jak: witaminy C, A, E, K, B6 oraz magnez, potas, wapń, żelazo, fosfor. Jest też bogatym źródłem błonnika, co ma szczególne znaczenie dla osób odchudzających się, gdyż zapewnia na długo uczucie sytości i zapobiega podjadaniu między posiłkami. W związku z dużą zawartością witaminy C polecane jest dla osób z anemią w tym dla kobiet w ciąży z niedoborem żelaza (witamina C wpływa na wchłanianie się żelaza do organizmu).

Dzięki zawartości polifenoli mango może hamować rozwój raka piersi i raka okrężnicy. Sok z tego owocu łagodzi dolegliwości bólowe gardła i uciążliwą chrypkę.

Mango świetnie urozmaica monotonny jadłospis osób odchudzających się, gdyż zapobiega odstępstwom od diety. Sprawia, że dieta staje się smaczna i odżywcza, a przez to bardziej skuteczna. Dania z dodatkiem mango są niezwykłe w smaku, a ilość różnych kombinacji jest nieograniczona, bo owoc pasuje do wszystkiego, zatem do surówek, sałatek, mięsa i ryb, może być także głównym składnikiem deserów: ciast, galaretek, budyniu, lodów, cocktaili, smothie. Świeże owoce są doskonałą formą przekąski. Warto mieć zawsze w domu także mrożone mango, bo świetnie spisuje się wtedy, gdy mamy ochotę na coś słodkiego. W ciągu kilku minut można przygotować pyszny milkshake, cocktail lub sorbet. Pokrojone w kostkę można jeść bez rozmrażania, bo owoc nigdy nie twardnieje „na kość”, tak jak np. truskawki.

Mieszkańcy Indii wykorzystują nie tylko owoce, ale także pestki i młode liście. Z tych pierwszych wyrabia się masło, a drugie służą jako podstawowy składnik sałatki.

Warto jednak wiedzieć, że mango pomimo swoich wielu odżywczych i leczniczych właściwości u niektórych osób może powodować reakcje alergiczne. Objawia się ona niedługo po spożyciu owocu w postaci podrażnienia skóry, opuchniętych warg i wysypki.

Owoc mango ma również liczne zastosowanie w kosmetyce dzięki swoim właściwościom nawilżającym i odmładzającym. Maseczki z mango, kremy czy specjalnie pozyskiwane masło silnie nawilżają i odżywiają skórę. Radzą sobie nawet wtedy, gdy skóra jest mocno przesuszona i zniszczona. Są znakomitym składnikiem balsamów i maseł do ciała o silnych właściwościach odżywczych. Mango przydaje się nie tylko w pielęgnacji skóry, ale również włosów i paznokci. Szampony i odżywki z ekstraktem z mango regenerują i przywracają włosom miękkość i połysk. Mango poprawia też stan kruchych i łamiących się paznokci.

Mango możemy obierać na kilka sposobów. Najpopularniejsza i najczęściej stosowana metoda to tzw. na “jeża”. Najpierw należy przekroić owoc na pół, tak by odszedł od pestki. Następnie kładziemy połówkę mango skórką w dół i nacinamy miąższ w kratę. Pamiętajmy jednak, by nie przeciąć skórki. Po tej czynności, wywijamy skórkę na lewą stronę, tak by powstał nam jeż. Kostki mango możemy łatwo odciąć nożem lub jeśli chcemy od razu zjeść odgryzając po kolei kostki. Drugi sposób wymaga użycia nożyka do obierania warzyw. Kiedy już pozbędziemy się skórki, należy pokroić mango na pół i wyjmujemy pestkę. Następnie dzielimy owoc na mniejsze części. Kolejny sposób polega na pokrojeniu mango podobnie jak melona, krojąc je na pół, a następnie wybierając miąższ łyżką. Mango świetnie obiera się także za pomocą szklanki, dzięki której uzyskujemy dwa duże kawałki mango i jeden mniejszy, z miąższem otaczającym pestkę. Polecam Youtube, gdzie cały proces obierania jest świetnie pokazany.

Opracowanie: Bożena Szara