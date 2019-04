Martwy byk – powieść w odcinkach (41)

Jednocześnie ten okres mojego odrodzenia był początkiem końca Żanety. Zniedołężniała całkowicie, była już teraz na okrągło naćpana. Podejrzewałam, że Fred szpikuje ją tymi narkotykami z premedytacją, żeby skrócić jej męki – pomóc zejść z tego świata. Miałam nawet na to dowody. Złapałam go na gorącym uczynku, gdy dosypywał jej proszku do pożywienia. On wiedział, że ja wiem. Ogarnął mnie strach. W co ja się wplątałam?

Postanowiłam więc uciec od tego towarzystwa. Tylko że wpadłam w jeszcze gorsze. Poznałam dziewczynę, która tańczyła w tawernie. Pokazała mi kiedyś, na czym ten interes polega: więcej miała z prostytucji, niż z tego tańca. Spodobało mi się to. Byłam ładna i zgrabna. Lecieli na mnie faceci. Spróbowałam. Wpadłam w szambo. Na początku ten taniec na stole sprawiał mi satysfakcję. Koleżanki mówiły, że mam artystyczne zacięcie. Śmieszne, nie? Talent realizowałam wspinając się na słup. Rzeczywiście, byłam wtedy niezłą artystką. Faceci zaczęli robić mi propozycje. Skłamałabym twierdząc, że z nich nie korzystałam. Wybierałam wyłącznie starszych, nadzianych sianem klientów. Kilku, ale za to stałych. Kasy miałam teraz jak lodu. Zainwestowałam w całkiem porządny motel nad jeziorem Ontario w Toronto. Jestem jego współwłaścicielką, do spółki z koleżanką po fachu, która tak jak ja wycofała się z biznesu. Nikt o tym nie wie. Po co ma ktoś wiedzieć?

Jednak mój talent taneczny nie szedł w parze z talentem do sprzedawania ciała. Żeby przemóc wrodzony wstręt do tej sztuki, jak większość panienek z tej branży pomagałam sobie narkotykami. Po nich robiłam się agresywna. A także przeraźliwie szczera. Klienci tego nie lubią. Straciłam tych najbogatszych i najbardziej wymagających. Staczałam się coraz niżej.

Pewnej nocy przyszedł do mojej tawerny Fred. Był ubrany w czarny garnitur i taki jakiś poważny. Po moim ostatnim numerze wziął mnie za rękę i zaprowadził do swojego Mercedesa. Wioząc mnie do willi na Mississauga Road powiedział, że już do tamtej tanecznej budy nie mam powrotu. Dowiedziałam się też od niego, że jest wolnym człowiekiem, gdyż Żaneta umarła po zaaplikowaniu sobie złotego strzału. Zaproponował mi pracę u siebie w knajpie, w charakterze barmanki. Poprosił, żebym zamieszkała u niego. Obiecał, że będę teraz panią. Mogłabym powiedzieć: nie miałam wyboru. Lecz ja nie musiałam iść do niego. Mogłam nadal pomieszkiwać w moim pokoiku w swoim własnym motelu i całkiem dobrze żyć z dochodów jakie przynosił. Wcale nie musiałam tańczyć na słupie w tawernie. Myślę, że chciałam zrobić na złość Srebrnemu. Zgodziłam się. Wybrałam wygodne życie.

Tak więc zamieszkałam z bratem mojej byłej miłości. Jeszcze starszym od tamtego. Miałam cichą, ukrytą satysfakcję: niech się Srebrny dowie, co utracił. Niech poczuje, co to zazdrość, a przecież zamieszkanie z jego rodzonym bratem powinno być ciosem dokładnie wymierzonym w jego serce, powinno zdać ból. Był to także dowód na to, że ktoś inny docenił moją wartość. Ale Gruby był już mało atrakcyjnym staruszkiem. Początkowo nieśmiało brał się do kochania, ale tak to robił, jakby mu zależało, żeby mu to wcale nie wychodziło. Spaliśmy razem w wielkim łożu, lecz nie mieliśmy kontaktów cielesnych. Był dziwnie onieśmielony, niezdarny jak nastolatek. Wreszcie przestał nawet próbować. Wiedziałam od znajomych, że jego kochanką była pomoc kuchenna, zaniedbana czterdziestolatka. Z nią mu wychodziło. Nie zależało mi na jego wierności. Taki układ całkowicie mi odpowiadał. Toteż kiedy zaproponował mi małżeństwo, nie zawahałam się. Jestem teraz współwłaścicielką tego całego bałaganu. Właściwie to ja rządzę knajpą. Gruby prowadzi grubsze interesy…

*

Tyle mniej więcej i w sposób, jakby komuś innemu, a nie mnie opowiadała największa miłość mojego życia, wyczytałem w liście, jaki mi wręczyła podczas jedynego spotkania po rozstaniu. Nigdy już więcej jej nie spotkałem i byłem przekonany, że już nigdy jej nie zobaczę. Ale przecież taka szansa istniała teoretycznie nawet teraz. Przecież siedzę u nich, w ich restauracji, na ich stołku przy ich barze, gdzie jak pisała, miała być barmanką, tymczasem urzędują tu beztrosko urocze stworzenia, które polscy pijaczkowie ochrzcili nie mniej uroczo Siostrami Sisters.

Rozdział VII.

Mały pijany Indianin

Z zadumy wyrwał mnie piskliwy głosik nie kogo innego, jak Oli, albo Joli:

– A pójdziesz ty sobie…Ile razy mówiłam, że nie wolno ci tutaj przychodzić… Jesteś znowu pijany… i miałeś się umyć!

Spojrzałem z wysokości mojego stołka barowego w dół i ujrzałem bardzo poczciwą oraz bardzo spoconą i bardzo czerwoną twarz człowieka w złachmanionej kurtczynie dżinsowej i podartych na kolanach dżinsach typu wrangler do kompletu. Długie jego włosy podejrzanie błyszczące, spięte były gumką po brokułach w dosyć długą kitkę zwisającą na plecach. Wyglądał na Indianina, chociaż przysięgam, nigdy dotąd z bliska nie oglądałem żadnego czerwonoskórego. Ale pasował mi do wyobrażenia o tych przedstawicielach pierwszych narodów, opartego na opowieściach przyjaciół, dodam – niezbyt pochlebne one były. Słyszałem, że lubią sobie pożebrać na alkohol na ulicach Toronto. W mojej Mississaudze nigdy ich nie spotkałem.

Piwo było już wypite, wiec zamówiłem drugie. Człowiek o wyglądzie Indianina tak błagalnie spojrzał mi w oczy, że podałem mu butelkę, co wywołało niespodziewanie gniewną reakcję sióstr Sisters.

– Niech pan więcej tego nie robi, bo się pan od niego nie odpędzi – wrzasnęła jedna z nich, chyba Ola.

– Szef nie pozwala – dodała druga, chyba Jola.

Indianin podziękował mi skinieniem głowy i wymknął się z knajpy trzymając butelkę przed sobą, z miną tak dumną, jakby to był przynajmniej skalp białego człowieka.

Ukryte za barem drzwi rozwarły się na całą szerokość przepuszczając zwalistą postać mojego brata Freda. Kiedy go ostatnio widziałem, a było to około siedmiu lat wstecz, jego włosy były czarne i gęste. Teraz w większości siwe i długie, próbowały bez skutku zakryć sporą łysinę na czubku głowy. Podszedł, przywitał mnie misiaczkiem i poklepał po plecach.

– Kogo to moje pijane oczy widzą! Kopę lat! – rzekł bez wysilania się na subtelności. Co ty, na rodzinę się obraziłeś, czy co?

– Dużo podróżowałem ostatnimi czasy – odparłem tylko po to, żeby coś powiedzieć, bo co miałem mu powiedzieć? Prawdę? Że mam ból duszy, bo przejął moją dziewczynę i jeszcze że się z nią ożenił? Mój ty Boże! Czy jeszcze kogoś na świecie spotkała podobna kara za grzechy?

– Jak ci się wiedzie? Czemu zawdzięczam tę niespodziewana wizytę? Jakbyś wcześniej zadzwonił, to bym się przygotował… hehehe… potrzebujesz czegoś ode mnie? – Może pieniędzy? – Hehehehe… Parę dolarów mam… nie krępuj się.

Mój brat miał tak olbrzymi brzuch, że dosłownie układał mu się na kolanach. Nie mogłem się na niego napatrzeć. Wysoki kiedyś i przystojny, z twarzą rasowego podrywacza i z takąż opinią udokumentowaną licznymi romansami, w niczym nie przypominał lowelasa z dawnych czasów. A tym bardziej oficera wojska polskiego, wysokiego, przystojnego, szczupłego, jakim pamiętałem go z dawnych zdjęć poustawianych przez naszą matkę na radiu Stolica w naszym domku przy ulicy Niskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Mój ty Boże! – zawyło mi coś w głowie bez uprzedzenia tak boleśnie, aż łza zakręciła mi się w oku. – Co się z nami stało? – zapytałem sam siebie bezgłośnie, nie oczekując na odpowiedź, bo pytanie było z rodzaju retorycznych.

– Wyszczuplałeś, co nie? – zapytał Fred i zaraz dodał: – Ja też jestem na diecie, już zrzuciłem z pięć kilo. Dobrze mi idzie…

– pochwaliłem jego wątpliwe osiągnięcie. – Jak interesy?

– Całkiem dobrze, nie narzekam – rzekł tonem przechwałki. – A ty, co ty porabiasz brachu? Dalej nauczasz Murzynów? Czy już ci zbrzydło?

– Nie, już od kilku lat jak jestem na zasłużonej emeryturze – pochwaliłem się bratu. Podróżuję. Byłem w Polsce, teraz wracam z Nowego Jorku, ale planuje tam powrócić żeby pozałatwiać interesy.

– W Nowym Jorku zrobiło się jakby niebezpiecznie – zmartwił się Fred, jakby wiedział o moich przygodach. – Nie radziłbym nikomu, nawet najgorszemu wrogowi tam za długo przebywać. Raczej namawiałbym cię, żebyś z powrotem zakotwiczył w Kanadzie.

– Już kiedyś mówiłeś tak samo – przypomniałem mu niechętnie. Jak namawiałeś nas na przyjazd z Nowego Jorku do Toronto. – I widzisz sam, jak to się skończyło…

– Każdy głupi ma swój rozum – hehehe… No, brachu, nikt nikomu życia nie układa. Nie musiałeś mnie słuchać… hehehe – znowu zarechotał tym swoim nieszczerym śmiechem. – Do odważnych świat należy… Nikt nie kazał ci pić jak smok i zmieniać panienki jak rękawiczki. – Jakbyś lepiej pilnował swojej Samanty i nie zapominał chodzić do pracy, to kto wie? Może byłbyś teraz w lepszej sytuacji ode mnie, a tak? – Widać po tobie, że nie za bardzo się możesz pozbierać…

– Ja? – Pozbierać się? – O czym ty bredzisz? – przerwałem mu wcale nie gniewnie, tylko zwyczajnie, bo rzeczywiście to mi żal się zrobiło tego podstarzałego grubasa. – Czym ty chcesz mi zaimponować?

– No myślałem, że chowasz do mnie urazę za Samantę, albo co? – zapytał niepewnie, chcąc chyba podbić swoje ego czymkolwiek, jakby więcej nie miał czym.

– Weź i przestań. Ja szanuję czyjeś wybory i nie pozwalam ingerować w moje. – A co tam u niej słychać? – nie wypadało mi nie zapytać, więc zapytałem, ot, tylko z ciekawości.

– A niczego sobie, nie powiem – młoda jest zdrowa i piękna, jak za dawnych lat.

I znowu nie darował sobie, żeby mnie nie pognębić, jak to miał w zwyczaju.

– Nie masz do niej szczęścia, biedaku. Wyjechała za interesami do Montrealu. Ale jutro ma wrócić, więc jak chcesz się z nią zobaczyć, wpadnij jutro wieczorem, dobra? Wpadniesz?

– Zobaczę, jeszcze nie mam planów na jutro. – i dodałem:

– Pozdrów ją ode mnie, jakby co…

– No dobra. To wpadnij jutro. To się trochę przygotuję, bo dzisiaj za bardzo nie mam czasu na pieszczoty… hehehehe – zaśmiał się nerwowo, poklepał mnie po plecach i wytoczył się za bar. Patrzyłem, jak jego zwalista sylwetka ledwie się mieszcząc, znika za bocznymi drzwiami. Patrzyłem za nim bez żalu, nie wiedząc nawet, że widzimy się po raz ostatni w życiu.

Zapłaciłem dziewczynom za piwo i wyszedłem na ulicę. Daleko nie uszedłem. Widać nie pisane mi było spędzenie tego dnia w samotności. Zaraz dopadł mnie czerwonoskóry, czepiając się bezlitośnie rękawa mojej kurtki. Odganiałem się od niego jak od wściekłego psa, ale nie popuszczał. Stanąłem więc naprzeciwko niego, ziejącego z czerwonego pyska kwaśnym smrodem przetrawionego alkoholu.

– Czego chcesz człowieku ode mnie? – zapytałem siląc się na spokój, żeby nie zadrażniać sytuacji. A może ma nóż i chce mnie nim pchnąć? – pomyślałem, ale dosyć leniwie, bez gniewu. – Może ma spluwę? Może mnie z kimś pomylił? Przecież nie mam żadnego doświadczenia z Indianami… a wiem o nich tyle, co z powieści Maya. I przypuszczam, że nie każdy jest tak szlachetnym Indianinem, jakim był Winnetou…

– Jak dasz na piwo, to ci coś ciekawego powiem – rzekł poważnym tonem, tak niepasującym do jego śmiesznego wyglądu, że aż zaniosłem się kaszlem, wywołanym tłumionym śmiechem.

– A jak ci dam, to puścisz ten mój rękaw? – zapytałem. Puść. Chcę ci dać na to piwo. Na kilka piw chcę ci dać…

Puścił rękaw, ale mnie nie odstępował. Usiadłem na murku przed sklepikiem ze starymi zegarami. Parę starych obrazów też wisiało na wystawie. Antykwariat.

Popatrzył mi w moje oczy swoimi wyblakłymi oczami, o zaczerwienionych od alkoholu i braku dobrego snu spojówkach. Dopiero teraz zauważyłem, jak bardzo ma zniszczona cerę. Jakby go pogryzły pszczoły. Wcisnąłem mu w dłoń dwudziestaka, a kiedy podnosiłem się z murku żeby w końcu zakończyć ten niewesoły epizod mojego życia, jeszcze raz złapał mnie za rękaw i powiedział:

– Usiądź ze mną, pogadamy. Ma do ciebie prośbę. Wiem, że ci mogę zaufać, a jak i ty mi zaufasz, możesz w przyszłości liczyć na moją pomoc. Potrafię się odwdzięczyć. Ja tylko tak głupio wyglądam. Zobaczysz.

– Jak ja ci mogę człowieku pomóc? – zapytałem.

– Powiem ci tak: – Potrzebuję wrócić w rodzinne strony. Dosyć już mam tułania się po miejskich ulicach, ulicach, które są moim wrogiem tak jak całe to wielkie, przeklęte miasto Toronto. Widzisz chyba, że nie wychodzi mi to na zdrowie. Tak samo jak tobie… No nie patrz się tak, nie udawaj zdziwionego… Widać po tobie, że także masz dosyć życia w dużym mieście…

– A co ty możesz o tym wiedzieć? – udałem zdziwienie, choć w głębi duszy przyznawałem mu rację. – Tak, rzeczywiście… miałem tak samo po dziurki w nosie Nowego Jorku jak i Toronto… tylko skąd on o tym wiedział? Blefuje – pomyślałem.

– No dobra, dobra… A skąd ty pochodzisz?

– Moje miejsce leży bardzo daleko stąd. Trout Lake City – znasz?

– Nie mam pojęcia – odparłem. Czy to w prowincji Ontario?

– Nie, to nie chodzi o ontaryjskie Trout Lake. Moje Trout Lake City jest w Kolumbii Brytyjskiej. Daleko, na końcu świata.

– I ty chcesz tam wrócić? I pewnie nie masz pieniędzy na podróż? – domyśliłem się.

– Właśnie – odparł spokojnie. I ty mi pożyczysz pięćset dolarów. I kiedy przyjedziesz do mnie tam, do Trout Lake City i zapytasz kogokolwiek o Jima, bo tak mnie nazywają, każdy mieszkaniec pokaże ci mój dom, a właściwie ruinę mojego starego domu. Obok mieszka mój młodszy brat Johny, właściciel sklepiku z przynętami na ryby i sprzętem wędkarskim. Byłem sprzedawcą w sklepie brata. Jak już do mnie przyjedziesz to pewnie będę go prowadził znowu. – Pamiętaj – patrzył mi w oczy tak intensywnie błagalnym spojrzeniem, że nie mogąc wytrzymać jego wzroku, a nie chcąc uciekać oczami, poczułem w nich piekące łzawienie.

– Pamiętaj – powtórzył Jim. – Ty mi pomożesz teraz, a ja ci się odwzajemnię. Ty potrzebujesz, jeśli nie teraz, to będziesz potrzebował dobrego miejsca do wypoczynku. I tym miejscem będzie dla ciebie, idealnym miejscem – będzie Trout Lake City. Albo okolice. Możesz wynająć sobie kabinę, możesz pobudować sobie dom, możesz wszystko, bo masz pieniądze, masz je, prawda?

– Mam – odparłem bez zastanowienia.

– No widzisz. Wiem o tym. Ja dużo wiem.

Do dziś nie pamiętam, nie wiem, co mi się stało z moją głową i co mi kazało zostać z tym dziwnym, nietrzeźwym Indianinem. I nigdy się tego nie dowiem. Dosyć, że zaprosiłem go na obiad do Poloneza, a on, pałaszując podwójną porcję pierogów z kapustą i grzybami, popijając to wszystko piwem, opowiedział mi o swojej dalekiej krainie. I popłynęła opowieść o historycznym miasteczku Trout Lake City położonym nad Trout Lake w Kolumbii Brytyjskiej, ponad czterysta osiemdziesiąt kilometrów na południowy zachód od Calgary, na samym końcu świata, w miejscu, o którym nikt nie słyszał.

No bo kto normalny mógł kiedykolwiek słyszeć o mieście, które tak naprawdę nie ma praw miejskich, a które zamieszkuje czterdziestu stałych mieszkańców? Co z tego, że okres jego świetności przypadał na lata 1897 – 1907, kiedy to stało się częścią ogromnego boomu na wydobycie srebra, złota, ołowiu i cynku? I że wtedy populacja była olbrzymia, bo przekra-czała tysiąc dusz? I że wtedy jak grzyby po deszczu powstawały na pniu liczne sklepy i hotele, pobudowano szpital, szkołę, kościoły?

– Ale to zamierzchła przeszłość – powiedział Jim, zamawiając na mój rachunek następne piwo marki żywiec.

– Bardzo mi smakuje wasze polskie piwo – powiedział beknąwszy, wycierając czerwoną gębę podartym rękawem kurtki marki wrangler.

– Teraz jest to bardzo spokojne miasteczko zamieszkałe przez garstkę ludzi, którzy lubią spokojne życie w małej, odległej społeczności otoczonej cudami natury. W tym mieście i nad jeziorem znajduje się wiele mieszkań rekreacyjnych i pięknych, niedrogich domków. Miasto, choć nie posiada osobowości prawnej, ma wybrukowane ulice, miejski system wodociągowy i wiele udogodnień.

– Jakich udogodnień? – I na co mi udogodnienia, skoro ja mam się tam udać, jak mi radzisz, po to, aby wypocząć po okrutnym życiu w wielkim mieście.

– Powiedz mi lepiej, jak się tam można dostać? – zapytałem, sam nie wiedząc dlaczego.

Jim udzielił mi bardzo zagmatwanej odpowiedzi, z czego zrozumiałem zaledwie tyle, i aż tyle, że Trout Lake City znajduje się około 80 kilometrów na południe od Revelstoke, dokąd można dostać się z Calgary autostradą Trans Canada, a potem autostradami 23 i 31. Po drodze jeszcze delikwenta, czyli niby mnie, czekać ma dwudziestominutowa przeprawa promowa działająca co godzinę od 5:00 do 12:00. Następnym „dużym” miastem jest Nakusp, niedaleko, bo kolejne 80 kilometrów na południe. I jeszcze, pewnie po to, żeby mnie już całkowicie zachęcić, podał mi przybliżone czasy jazdy samochodem. Z Calgary – pięć i pół godziny, z Vancouver – siedem godzin, z Kelowna – cztery godziny, z Nelson i Castlegar – cztery godziny. Super.

– To super! – wciąłem się w jego strumień świadomości. To co, ile kasy potrzebujesz na tę swoją podróż do krainy młodości?

– Mówiłem już, że pięćset dolców – odrzekł bardzo poważnym tonem, patrząc mi znowu prosto w oczy. I pamiętaj – dodał – że to będzie bardzo dobra inwestycja. Kto wie – może najlepsza, jaką wykonałeś w całym swoim życiu. Nie pożałujesz!

Nie wiem, do dzisiaj nie mam pojęcia, co we mnie wtedy wstąpiło. Wyjąłem z portfela pięć studolarowych banknotów. Położyłem je Jimowi na jego niezbyt czystej, otwartej spoconej dłoni, zacisnąłem na nich jego palce i odszedłem spokojnym krokiem w górę Roncesvalles Avenue, polskiej ulicy w kanadyjskim mieście Toronto. Nawet się za nim nie obejrzałem.

Edward Wójciak

ciąg dalszy nastąpi